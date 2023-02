Comment obtenir des récompenses sur votre carte de crédit en payant vos comptes ?

Les taxes municipales, les taxes scolaires et les dus en impôts représentent d’importants paiements à faire chaque année. Cependant, pour les chasseurs de points des cartes de crédit, c’est une excellente occasion d’aller chercher de précieux points récompenses et des remises en argent.

Plastiq et PaySimply sont des plateformes permettant de payer une multitude de factures différentes, qu’on doit normalement régler par virement ou par chèque, avec une carte de crédit. Bien que ces services ne soient pas exempts de frais, les récompenses récoltées peuvent en valoir la peine dans certains cas.

Effectivement, Plastiq et PaySimply demandent entre 2 % et 2,9 % de frais lorsqu’on désire acquitter notre compte de taxes municipales avec une carte American Express, Visa et Mastercard.

Puisque la majorité des cartes de crédit ont un taux d’accumulation de seulement 1 % ou 1,5 % sur cette catégorie d’achat, ce n’est pas très rentable comme retour à première vue. Cependant, ces plateformes deviennent particulièrement intéressantes lorsqu’on cherche à débloquer des primes de bienvenue.

En effet, certaines cartes de crédit affichent des publicités telles que « obtenez 10 % de remises en argent jusqu’à 250 $ de récompenses ». Dans cette situation, vous faites tout de même un gain entre 7 % et 8 %, malgré les frais engendrés pour se servir de ce service de paiement de facture par carte de crédit.

Pareillement, les cartes de crédit donnant des points pour les voyages sont encore plus intéressantes puisque certains types de points ont une valeur flexible tout dépendamment de la façon qu’on les utilise.

Bien évidemment, vous pourriez souscrire à la même carte et l’utiliser à l’épicerie pour récolter le 10 % ou tous les points voyage au complet sans payer de frais, mais ce sont des façons d’aller chercher le maximum de retour sur de grosses dépenses récurrentes comme les impôts et les taxes reliés à une propriété.

Aussi, vous avez peut-être demandé une carte en raison de sa prime de bienvenue très attrayante, mais que vous êtes à court de temps pour compléter les dépenses nécessaires.

En effet, certains bonus peuvent requérir de porter jusqu’à 7 000 $ en 3 mois pour l’obtenir ; régler ses impôts ou ses taxes avec Plastiq ou PaySimply peut donc venir nous dépanner tout en permettant d’accumuler des points !

Bien qu’il soit possible d’utiliser la stratégie d’acheter des cartes cadeaux d’épicerie, de Costco, d’essence, etc. afin de prépayer les dépenses à venir, cela représente beaucoup de cartes cadeaux à gérer et d’argent qui dort. Dépenser des montants importants pour des dépenses ultérieures n’est pas nécessairement une stratégie qui convient à tous.

Alors, est-ce que l’utilisation d’un service comme Plastiq et PaySimply en vaut la peine ? Cela dépend

de la carte de crédit choisie et de la stratégie utilisée. Faites vos calculs et voyez si cela peut être avantageux pour vous.

Ce contenu a été produit par l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.