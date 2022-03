De nouveaux départs : l’histoire de Martine

La joie de vivre de Martine Tremblay, 48 ans, est contagieuse.

Originaire de Pont-Rouge, à l’ouest de Québec, Martine affiche un grand sourire et fait rayonner sa personnalité pétillante partout où elle va. Or, pendant la majeure partie de sa vie, il se cachait derrière cette jovialité toute une gamme de problèmes de santé inexpliqués.

En effet, Martine a senti pendant des années qu’il y avait quelque chose qui clochait dans son corps, mais elle ne comprenait pas ce qui causait les douleurs musculaires constantes, l’hypoglycémie, les épisodes d’épuisement et les résultats étranges des analyses de sang. Pendant l’adolescence, la vingtaine et la trentaine, Martine a connu des séjours de plusieurs semaines à l’hôpital, ses symptômes laissant perplexes les nombreux médecins qui l’ont soignée.

Puis, en 2007, enfin une réponse : le déficit en déshydrogénase des acides gras à très longue chaîne (VLCAD), une maladie héréditaire rare qui empêche l’organisme de décomposer certains gras. Le VLCAD appartient à une classe de troubles métaboliques qui portent le nom de troubles de l’oxydation des acides gras à longue chaîne (LC-FAOD).

« J’ai été tellement soulagée de recevoir un diagnostic », raconte Martine. « Je me suis dit “je peux vivre avec ça” ».

De nouvelles recherches sur le VLCAD et d’autres troubles de l’oxydation des acides gras ont conduit à la mise au point de nouveaux types de traitement qui peuvent aider à freiner les effets de cette maladie qui, sans intervention, peut entraîner des lésions cardiaques, musculaires ou hépatiques et, dans les cas plus graves, la mort.

Une enfance malgré tout normale

L’enfance de Martine ressemble à celle de tous les enfants actifs au Canada : elle faisait des randonnées avec ses amis, du camping, suivait des cours de ballet et de danse jazz et jouait à la balle molle. Cadette de trois filles, elle se décrit comme une enfant relativement comme les autres. « J’ai toujours été très active et énergique », se souvient-elle.

C’est à l’adolescence que ses jambes ont commencé à enfler et à lui faire mal après un effort intense. Après une longue randonnée ou une période de stress, Martine devait se reposer. Elle se souvient d’une excursion en camping où elle a dû aller se reposer dans sa tente pendant que ses amis continuaient leur exploration en nature. « Les périodes de récupération sont devenues de plus en plus longues et intenses », explique-t-elle. « Je me souviens que je me demandais si je serais capable de suivre le rythme, un jour ».

En outre, Martine a commencé à avoir des infections rénales persistantes, la clouant parfois à un lit d’hôpital pendant des périodes allant jusqu’à cinq jours. Les personnes qui ont un VLCAD peuvent connaître de fréquents problèmes rénaux. Ceux-ci, dans les cas les plus graves, peuvent entraîner une insuffisance rénale, conséquence de la rhabdomyolyse, une affection potentiellement mortelle qui peut survenir lorsque les personnes atteintes d’un VLCAD font des efforts physiques intenses.

Malgré les nombreux séjours à l’hôpital, les médecins de Martine n’ont jamais soupçonné un VLCAD. Les troubles de l’oxydation des acides gras sont rares – leur incidence combinée varie de 0,9 à 15,2 pour 100 000 personnes – et le problème réside souvent dans le fait que les médecins voient trop rarement des patients atteints d’un VLCAD ou d’un autre type de LC-FAOD pour pouvoir reconnaître les symptômes.

Martine Tremblay

Une grossesse difficile puis, enfin, un diagnostic

Quand Martine est tombée enceinte, la situation s’est débloquée. Alors dans la mi-trentaine, Martine a connu une grossesse difficile. « J’avais pris beaucoup de poids et j’étais très enflée », raconte-t-elle. « J’avais aussi un taux de protéine élevé dans l’urine ». Après un diagnostic de prééclampsie, un ensemble de symptômes potentiellement mortel qui peut causer de graves problèmes à la mère et au bébé, les médecins ont déclenché l’accouchement et fait naître Joëlle, la fille de Martine, prématurément.

Si la petite Joëlle est née saine et sauve, le rétablissement de Martine, lui, n’a pas été facile. Manifestement ébranlée par l’expérience, elle a dû être hospitalisée pendant un certain temps après la naissance de sa fille. Après son séjour à l’hôpital, elle a été aiguillée vers un neurologue pour une évaluation. Puis, après d’autres analyses de sang et d’urine, Martine a enfin reçu un diagnostic définitif de VLCAD. Après des années de symptômes inquiétants, elle a éprouvé un grand soulagement en apprenant la nouvelle. « J’étais tellement heureuse », confie-t-elle. « J’avais enfin une réponse ».

Martine et sa fille, Joëlle.

L’importance vitale des changements alimentaires

Peu après, Martine a commencé à consulter Marie-Hélène Bourdages, une nutritionniste du CHU de Québec-Université Laval et spécialiste des troubles métaboliques rares. « Un diagnostic précoce, c’est la clé », affirme Mme Bourdages. « Si on a l’impression qu’il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en parler à son clinicien et demander des analyses de sang et d’urine supplémentaires, ou encore un test génétique pour voir s’il y a des mutations du gène ACADVL », ajoute-t-elle.

« Une fois qu’un diagnostic est établi, il est possible de gérer les symptômes du VLCAD de façon efficace en faisant très attention à son régime alimentaire », explique la nutritionniste, qui se fonde sur les lignes directrices et recommande aussi un régime pauvre en matières grasses et riche en glucides avec des suppléments d’huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM). Il est ainsi possible d’aider à prévenir la rhabdomyolyse, un phénomène grave qui provoque la dégradation des fibres musculaires squelettiques et peut entraîner la libération de fibres musculaires dans la circulation sanguine. En se conformant rigoureusement aux prescriptions alimentaires susmentionnées, on peut s’assurer que les muscles sont bien alimentés, diminuant ainsi les douleurs musculaires et les épisodes de fatigue qui caractérisent le VLCAD.

Les personnes qui ont un VLCAD doivent également éviter de jeûner pendant de longues périodes, de se déshydrater ou de consommer des aliments à haute teneur en matières grasses. « Ces personnes doivent éviter les aliments comme les frites, les pâtisseries, la margarine, les vinaigrettes et le beurre », recommande Mme Bourdages. « Il faudrait plutôt opter pour des viandes maigres, des blancs d’œufs et des aliments non frits. »

Par ailleurs, si les personnes souffrant d’un VLCAD doivent éviter les efforts physiques intenses, elles ne doivent pas éviter l’exercice complètement pour autant. « J’ai expliqué à Martine que si elle s’hydrate bien et qu’elle apporte des collations saines quand elle va se promener, il ne devrait pas y avoir de problème », explique Mme Bourdages.

Marie-Hélène Bourdages

Se créer une vie en fonction de besoins uniques

Ces dernières années, bien entourée de son mari, de sa fille et de ses amis, Martine a remarqué une amélioration dans son état de santé. Elle était plus assidue dans ses exercices et surveillait son alimentation. Les périodes de récupération après les efforts physiques se sont faites plus rares, même si elle avait encore des jours où elle avait moins d’énergie et ses muscles lui faisaient mal. « Ce n’était pas facile, au début », confie-t-elle à propos de son nouveau régime alimentaire. « Des fois, il faut faire des lasagnes moitié-moitié, une moitié faible en matières grasses et une moitié normale, pour que mon mari et Joëlle en profitent aussi », dit-elle en riant.

L’état de santé de Martine a également eu des répercussions sur ses décisions professionnelles. Elle a su très tôt qu’elle devrait se forger une carrière qui lui donnerait la flexibilité d’être au sommet de sa forme et de se sentir à son meilleur. « Je suis reconnaissante que ma passion pour la beauté et l’esthétique m’ait amenée à posséder ma propre entreprise et à travailler à domicile », raconte-t-elle. « Comme ça, je peux gérer mon propre horaire et prendre du temps pour moi et pour ma famille quand j’en ai besoin. »

Récemment, il y a eu un changement dans le traitement médical de la maladie de Martine, un changement qui permet de remplacer les triglycérides à longue chaîne par des triglycérides à chaîne moyenne dans l’organisme des personnes atteintes d’une forme de LC-FAOD. Ainsi, les personnes comme Martine ont plus d’énergie pour leurs activités quotidiennes. Pour Martine, il s’agit d’une percée. « Il y a eu une amélioration », affirme-t-elle, « et j’en suis reconnaissante ».

Tout compte fait, Martine a un sentiment de gratitude pour le chemin parcouru depuis l’époque des nombreux symptômes inexpliqués et des longs séjours à l’hôpital. Elle a maintenant un plan clair pour l’avenir et peut se permettre de rester dans le moment présent avec ses clients, ses amis et ses proches.

Vivre avec un trouble de l’oxydation des acides gras à longue chaîne (LC-FAOD) comporte son lot de défis uniques. En ayant accès aux renseignements les plus récents, vous pouvez cibler vos efforts sur les meilleurs soins possible. Pour en savoir plus sur le VLCAD ou sur un autre type de LC-FAOD, consultez FAODinFocus.

MitoCanada se consacre à la création d’un monde où toutes les vies sont alimentées par des mitochondries saines. Présentes dans presque toutes les cellules de notre corps, les mitochondries sont de puissantes structures qui produisent l’énergie dont nous avons besoin pour survivre.

Lorsqu’elles sont dysfonctionnelles, les répercussions sur l’organisme peuvent être dévastatrices. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avec, risquez d’avoir ou croyez avoir une maladie mitochondriale, vous pouvez obtenir de l’information à MitoCanada.org.

Cet article est commandité par Ultragenyx Pharmaceutical inc., une société qui soutient MitoCanada. Les auteurs ont eu le plein contrôle rédactionnel sur le contenu de l’article. Les points de vue exprimés dans le présent article ne sont pas nécessairement ceux d’Ultragenyx. Ultragenyx ne prend pas position et n’exprime pas d’opinion quant aux traitements ou aux autres conseils abordés dans l’article.

