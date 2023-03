De tout pour le bien-être physique, mental, et celui du portefeuille

Tant qu’à y être, on prend aussi soin de votre portefeuille avec une tonne de remises en argent qui valent carrément la peine. Vous n’avez qu’à cliquer sur les liens qui vous intéressent pour être redirigé vers les remises proposées. Investissez dans vos besoins et choisissez des marchands dont les remises en argent du Club Boomerang vous permettent aussi d’économiser. Tout pour réussir son régime

La docteure en nutrition Isabelle Huot propose des programmes de perte de poids qui mettent toutes les chances de maigrir de votre côté. Comment? C’est elle qui s’occupe de vos repas!Perte de poids, rééquilibrage alimentaire, régime: vous pouvez vous procurer des programmes de 20, 40 ou 56 repas prêts à manger pour les dîners et les soupers. Sa compagnie propose aussi des produits garde-manger pour le déjeuner, des collations, un guide explicatif et même une consultation virtuelle avec une nutritionniste. Selon l’option choisie, on a un plan de 10 jours à un mois, et le tout est livré à la maison avec une liste d’épicerie pour vous aider jusqu’au bout. C’est vraiment parfait pour atteindre ses objectifs du printemps, et on va se le dire, c’est pas mal plus facile de respecter le plan qu’on s’est fixé quand les repas sont déjà préparés pour nous! Économiser sur ses lunettes et verres de contacts, c’est quelque chose que tout le monde souhaite… pour mieux voir son argent revenir! Si vous avez votre prescription et que vous voulez avoir de belles lunettes à petit prix, ou encore économiser sur vos lentilles cornéennes, sachez que c’est tout à fait possible chez Clearly . Vous trouverez des rabais allant jusqu’à 50% sur le prix des grandes lunetteries, et ce, pour les mêmes grandes marques: plus de 3000 montures vous attendent sur le site en plus des 100 marques de verre de contacts ! C’est encore plus payant pour ceux qui portent des verres de contact jetable et qui doivent constamment en acheter, puisque les remises en argent du club boomerang s’additionnent à tous vos achats sur le site. D’ailleurs, les montures dans la section liquidation valent carrément le détour! Allez doncle bouton du même nom qui vous attend dans la page de chacune des montures pour faire l’essai virtuel des lunettes à partir de l’appareil photo de votre téléphone, de votre tablette ou de la webcam de votre ordi! Avoir des lunettes et des verres de contact ajustés, c’est aussi ça, prendre soin de soi. Le site web de la compagnie canadienne PerfectLens a livré jusqu’à maintenant plus de 150 millions de lentilles cornéennes au Canada et aux États-Unis… Je pense qu’ils sont assez populaires! Allez voir les marques sur lesquelles vous aurez une remise doublée pour votre première commande, sans oublier votre rabais récurrent par la suite! Ah oui, ils ont aussi des lentilles de couleurs pour ceux qui désirent jouer avec leur style ou tricher un peu avec la nature! Se dorloter avec de bons produits faits avec des matières premières naturelles peut parfois être synonyme de prix élevé. Yves Rocher doit sa popularité à la liste d’ingrédients botaniques qui composent ses produits anti-âge, ses soins du visage et du corps, ses gels douche ainsi que ses produits capillaires à prix plus qu’abordables.On y retrouve également des parfums et du maquillage aux odeurs et aux couleurs inspirés par la nature. En visitant le site web d’Yves Rocher, faites un arrêt dans la section des promotions pour y découvrir de gros rabais sur lesquels s’ajoutent les remises en argent du Club Boomerang. En manque d’inspiration pour un cadeau? Il y a une section de leur site spécialement conçue pour vous inspirer. Ces mots sont tirés directement du site web de Watier , l’iconique marque de cosmétique datée du début des années 1970. Maquillage, soins et parfums vous donnent tous droit aux remises en argent Boomerang.Pour se gâter sans compromis et économiser gros, allez voir du côté des coffrets . Les promos y sont toujours généreuses. L’objectif est de vous faire découvrir des produits en vous faisant économiser gros… d’ailleurs, saviez-vous qu’ils ont une section complète de cosmétiques véganes ? Définitivement, à découvrir! Un thé, une tisane, une infusion? Quoi de mieux pour relaxer, dorloter sa santé ou se faire du bien? Sur le site de DAVIDsTEA on retrouve plus de 100 types de mélange et tout plein de nouveautés y sont constamment ajoutées.Avez-vous déjà essayé le matcha? Peu importe votre réponse, allez donc faire un tour sur leur site, puisque celui-ci offre la plus grande collection de matcha en Amérique du nord! Puis, vous trouverez aussi en ligne aussi tous les accessoires de vos rêves, autant pour faire le matcha parfait que pour infuser n’importe quel autre type de thé. Chasseur d’aubaine, n’oubliez surtout pas la section des soldes et des offres toujours alléchantes. Chez vous, le bien-être passe par la panse? Excellente nouvelle: passez une première commande en ligne chez IGA via Voilà , et recevez une remise en argent augmentée!Les marques disponibles avec Voilà par IGA conviennent à toute une gamme de palais. Vous pouvez non seulement faire votre épicerie en ligne chez IGA mais également magasiner une variété impressionnante de produits. Vous y retrouverez entre autres les marques Compliments, Panache, des aliments et suppléments de Rachelle Béry, d’exotiques trouvailles de chez Kim Phat et des produits et accessoires de Ricardo!

Ce contenu a été produit par l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.