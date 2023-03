Décorez et préparez la maison pour le printemps, et économisez

Linen Chest

Le confort à la maison passe assurément par Linen Chest

Le roi du confort à la maison est incontestablement Linen Chest. Avec de nouveaux arrivages toutes les semaines, des mégapromotions et des liquidations en permanence, difficile de trouver mieux.

On y retrouve tout plein de nouveautés pour célébrer le printemps et être tendance toute la saison, mais aussi des liquidations de 30 à 70% sur la literie, les articles de salle de bain et de cuisine, la déco maison, l’art de la table et même des cadeaux!

Quoi de mieux que de se gâter d’une petite nouveauté pour l’arrivée du printemps?

Si vous voulez créer une ambiance douillette et confortable, il faut absolument que vous découvriez la section de jetés et coussins.

Au diable les dépenses, de toute façon, dans le pire des cas, ça vous fera plus de remises en argent du Club Boomerang.

Bouclair

Quand on pense à Bouclair, on pense souvent à de la déco tendance. Ce n’est pas faux, mais saviez-vous qu’ils ont aussi une super sélection de plantes artificielles?

C’est parfait pour ceux qui n’ont pas le pouce vert, mais aussi pour les endroits plus sombres de la maison.

Les fausses plantes de chez Bouclair sont vraiment pratiques pour les pièces sans lumière naturelle.

Évidemment, on en profite toujours pour consulter leur section nouveautés et connaitre toutes les dernières tendances à adopter. Ce printemps, on est dans le ton sur ton, le doux et l’apaisant!

Si vous êtes du genre à rêver d’une ambiance remplie de chandelles et de porte-chandelles assortis, allez découvrir leur super sélection et leurs prix intéressants sur lesquels s’ajoutent les remises en argent du Club.

Simons

Qui ne connait pas la section maison de chez Simons? Tout y est si beau qu’il faut beaucoup de discipline et de retenue pour ne pas tout acheter.

Par contre, moins de gens connaissent leur section Fabrique 1840, qui propose des capsules éphémères en collaboration avec des artistes d’ici. On y retrouve plein d’exclusivités web qui feront de votre décor un lieu unique.

Vous cherchez à offrir un cadeau pour la maison de quelqu’un? Impossible de se tromper avec Fabrique 1840.

Ah oui, c’est aussi à dans cette section, plus particulièrement dans les accessoires de cuisine, que l’on trouve les idées cadeaux les plus surprenantes!

Sonos

Il faut vous convertir à Sonos! C’est eux qui font les meilleurs haut-parleurs sans fil sur le marché.

Ils fonctionnent en réseau, ce qui permet d’écouter la même chose dans plusieurs pièces, mais à des volumes différents. On peut aussi écouter musique ou balados de sources différentes dans diverses pièces de la maison. Vraiment, on peut tout personnaliser!

Si vous ne savez pas par quoi commencer chez Sonos, la barre Ray est un bon premier achat qui fait la différence.

Dans les incontournables, allez voir la plus récente et abordable barre audio, la Ray. Elle améliore l’expérience télé et permet aussi d’écouter votre musique et podcast de votre téléphone, en streaming.

À un peu plus de 300$, c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché.

Vous y découvrirez aussi des combinaisons de haut-parleurs qui s’adaptent à tous les budgets et à toutes les pièces de la maison allant de la cuisine à la chambre en passant par le salon, la salle de bain, et même l’extérieur!

Walmart

Tout le monde connait Walmart, et certains ont même tendance à lever le nez sur la chaîne américaine, mais saviez-vous qu’ils avaient aussi une plateforme de style marketplace?

Ils ont beaucoup plus d’inventaires en ligne qu’en magasin, et des prix encore plus bas sur plusieurs items.

Une chance que Walmart nous permet de magasiner par marque ou par pièce, parce qu’ils ont des millions d’articles pour la maison.

Quand on cherche des trouvailles à bas prix, on peut être surpris des découvertes à faire chez Walmart.

D’ailleurs, dans leur section articles de maison, on peut magasiner par type de produit, par marque ou par pièce. Utilisez leurs outils de tri parce que des produits, ils en ont littéralement des millions!

La Boîte à Vins

Quelle est votre préférence, un petit verre de blanc, de rosé ou de bulles à l’apéro?

Peu importe, à La Boîte à Vins, c’est facile de découvrir les dernières nouveautés de nos producteurs québécois.

Quelques-uns des vins et boissons d’érables les plus vendus de La Boîte à Vins.

Et parce que c’est la saison, découvrez les vins d’érable qui, contrairement à ce que vous croyez peut-être, ne sont pas nécessairement sucrés.

Ceux qui sont vinifiés à sec peuvent d’ailleurs très bien remplacer un vin blanc pour accompagner des plateaux d’huîtres, de fruits de mer ou de fromages.

Light in the box et compagnie

Un petit gadget insolite, une trouvaille inattendue, une pièce unique…

Ces trois immenses marketplace web sont absolument à connaître:

Surtout si vous êtes à la recherche de ces je-ne-sais-quoi qui rendront votre maison et votre décor originaux et différents… et qui rapportent de grosses remises en argent!

Image principale de cet article : Bouclair