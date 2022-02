Défis de recrutement : la plateforme d’avantages sociaux dont les employeurs raffolent

Au cours des six derniers mois, la startup montréalaise Tedy a multiplié par vingt son nombre d’utilisateurs actifs. Comment expliquer ce phénomène? « La pénurie de main-d’œuvre force les employeurs à se démarquer avec de nouvelles approches pour attirer le talent. Que ce soit dans le domaine de la restauration, du commerce de détail ou des entreprises de service, l’expérience employé est désormais au cœur des préoccupations », avance Sydney Wingender, cofondateur de la plateforme.

Le fonctionnement de Tedy est simple : l’employeur alloue un montant ponctuel ou mensuel, et l’employé peut l’utiliser à travers une multitude de catégories de santé et bien-être, pouvant aller du matériel sportif à l’acupuncture, en passant par les plateformes de streaming et la nourriture pour les animaux de compagnie. Seuls les montants dépensés sont facturés à l’employeur, et l’employé peut soumettre une facture en toute confidentialité.

« Les commentaires qu’on reçoit de nos clients sont unanimes; Tedy est une des initiatives les plus appréciées de leurs employés », ajoute Sydney. « Les employeurs adorent le fait que ça se mette en place en quelques minutes et que tout est automatisé, et les employés aiment profiter de la flexibilité et de la liberté que Tedy leur procure. »

Une différence marquée chez les employés

Jonathan Carrier, gestionnaire du Jean Coutu à l’Île-Perrot, a rapidement vu une différence au moment de l’embauche. « Nos employés, anciens comme nouveaux, apprécient énormément Tedy. Ça facilite le recrutement! », avance-t-il.

Cette différence se fait sentir, peu importe le secteur. Julie Boies, directrice administrative chez Audet Beaudoin Girard, cabinet comptable à Québec, a remarqué l’enthousiasme de ses collègues par rapport à Tedy. « Tout le monde adore la plateforme! Ça permet au cabinet d’afficher ses valeurs de bien-être en entreprise, et ça donne toute la flexibilité et la liberté à l’employé », nous dit-elle.

Différentes manières d’utiliser Tedy

« Tedy se situe quelque part entre un programme d’avantages sociaux et une plateforme de récompenses », indique Sydney. « Nous avons des clients comme BKOM Studios, un studio de jeux vidéo basé à Québec, qui utilise Tedy comme une allocation mensuelle qui récompense l’ancienneté de ses employés. D’autres, comme les Rôtisseries St-Hubert, nous ont approchés dans le but d’implémenter Tedy en tant que principal programme d’avantages sociaux adaptés aux besoins de leurs employés.

Quant à Idea Service, une agence de placement dans le secteur manufacturier, ils utilisent notre plateforme pour appuyer leur stratégie de récompense selon le nombre d’heures travaillées. Tedy est vraiment modulable selon les besoins de chaque entreprise! ».

Un avenir prometteur

Venant tout juste d’accueillir la 100e entreprise sur leur plateforme, les fondateurs ont les yeux rivés vers l’avenir. « Notre mission est de livrer une expérience employé/employeur hors pair en développant des partenariats stratégiques avec des fournisseurs en mesure d’ajouter de la valeur pour la plateforme », nous confie Sydney Wingender.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.