Dépêchez-vous: ce portable neuf de qualité entreprise vous coûtera moins que 1 000$

Le Dell Latitude 5330, c’est définitivement un ordinateur que vous voulez avoir, surtout considérant qu’après la réception de votre remise en argent, il vous sera revenu à moins de 1000$ pour un portable recertifié comme neuf.

Comment c’est possible? Grâce au partenariat entre deux partenaires de L’actualité: l’organisme à but non lucratif Insertech et le Club Boomerang.

Un ordinateur portable comme neuf de qualité entreprise

Pour ceux qui ne le savent pas déjà, Insertech est une entreprise d’insertion sociale québécoise qui récupère habituellement les ordinateurs usagés et qui les reconditionne afin de rendre la technologie accessible à moindres coûts.

Cependant, ici, on parle plutôt d’un ordinateur neuf avec une autre sorte de particularité: il s’agit d’une commande annulée par un client dont la boite a été ouverte.

L’ordinateur a été recertifié neuf par Dell, ce qui veut dire qu’il nous donne les mêmes avantages et la même garantie qu’un portable identique dans sa boite originale. La seule différence, c’est que vous économisez beaucoup sur celui-ci.

Ces ordinateurs sont des machines de « qualité entreprise » ce qui veut dire qu’ils sont équipés de meilleures composantes plus solides, de clavier plus durable, pentures plus résistantes, bref, c’est une des meilleures catégories de produit sur le marché.

L’ordinateur portable dont on vous parle, c’est le Dell Latitude 5330. Pour les connaisseurs qui veulent savoir ce que ça inclut, on parle de:

Écran de 13 pouces avec webcam intégrée;

Plus de 10 heures d’autonomie de batterie;

Légèreté, il ne pèse que 2,65 livres;

Capacité de 256 Go et mémoire vive de 16 Go;

Disque SSD NVMe – le protocole NVMe fait de ces disques internes les plus rapides sur le marché;

1 Port HDMI, 2 USB type C, 2 USB, un lecteur de carte microSD et un port écouteurs/micro de type Jack 1/8’’/3,5 mm.

Windows 10 ou 11 en français – anglais disponible sur demande;

Ce dernier roule par ailleurs sur le système d’exploitation Windows 10. Cependant, il est prêt à installer Windows 11.

On peut donc décider de laisser Windows 10 jusqu’à la fin de son support en 2025, puis passer à Windows 11 à ce moment. Ou bien, on peut dès maintenant passer à Windows 11. Vous avez le choix, demander à Insertech de faire la migration pour nous lors de notre achat, faire vous-même la mise à jour simple ou Insertech offre de le faire pour vous plus tard grâce à leur service d’assistance technique à distance gratuitement..

Encore une fois, à noter qu’il ne s’agit pas d’un ordinateur reconditionné, mais bien d’une machine qui a été recertifiée neuve par Dell.

Puisqu’il est vendu par Insertech, vous bénéficiez de leur service personnalisé qui inclut une garantie de 1 an sur les pièces. En gros, c’est Insertech et non Dell qui assure la garantie!

Ce qui est vraiment pratique, c’est qu’en plus de la réparation en atelier, le soutien technique à distance gratuit d’Insertech pourrait régler certains pépins sans même nous déplacer!

Autre gros avantage: si l’ordinateur a une valeur de 1249$ sur le marché dans sa boite originale, il est vendu au prix de 1099$ chez Insertech, ce qui inclut la livraison gratuite partout au Québec.

1099$ c’est déjà un bon prix, mais vous profitez de la promotion exclusive du Club Boomerang aux lecteurs du site lactualite.com, vous recevrez une remise en argent de 100$. On vous explique comment faire.

Comment obtenir la remise en argent de 100$

Offre exclusive aux lecteurs de L’actualité.

Voici les étapes à suivre pour que ça fonctionne:

Cliquez sur ce lien pour être redirigé vers la boutique en ligne d’Insertech. Une fenêtre vous invite à entrer votre courriel pour vous brancher ou devenir membre gratuitement du Club Boomerang. Complétez votre achat sur la boutique en ligne d’Insertech. Une fois votre commande validée et l’ordi envoyé, 100$ seront déposés dans votre compte du Club Boomerang.

Puis, puisque vous vous êtes abonné à Boomerang pour pouvoir bénéficier de la remise sur le Dell Latitude 5330, vous avez ainsi désormais accès à tous les autres avantages du Club.

Ça inclut la section coupons et rabais qui regroupe les meilleures ventes, liquidations et codes promo du moment, ainsi qu’un accès aux remises en argent offertes par plusieurs centaines des marchands préférés des Québécois.

D’ailleurs, parlant de remises en argent, vous avez le choix de continuer à la faire augmenter en passant toujours par le Club avant de faire vos achats chez des partenaires, mais vous pouvez aussi tout de suite demander un paiement.

En effet, dès que vos remises en argent cumulées atteignent 50$, vous pouvez demander un paiement et le Club Boomerang vous postera un chèque à l’adresse indiqué dans votre compte.

Puisque la remise associée à l’achat du Dell Latitude 5330 est de 100$ ou plus, libre à vous d’encaisser votre chèque ou de continuer à l’accumuler.

Profiter de la promotion exclusive pour les lecteurs de L’actualité

