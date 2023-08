Des mesures pour alléger la facture du premier chez-soi

Des subventions fédérales, provinciales, voire municipales peuvent donner un coup de pouce aux futurs propriétaires. Purement financières ou parfois accolées à la nécessité de rendre nos demeures plus écoénergétiques, elles allègent la note qui vient avec la joie d’être enfin chez soi.

Le petit nouveau dont tout le monde parle, c’est le CELIAPP, pour « compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété », en vigueur depuis le 1er avril 2023. Il combine les avantages du REER et du CELI pour que vous puissiez rassembler plus rapidement la mise de fonds nécessaire à l’achat d’une première habitation : déductions sur la déclaration de revenus, épargne à l’abri de l’impôt, retraits non imposables…

Surtout, avec le CELIAPP, pas besoin de rembourser les sommes retirées de votre REER, comme dans le cadre du RAP (régime d’accession à la propriété). Et les deux mesures se conjuguent. Comme la cotisation maximale du CELIAPP est de 8000 $ par an et 40 000 $ à vie, le RAP, qui permet de retirer jusqu’à 35 000 $, peut permettre de compléter sa mise de fond. Il faut évidemment s’assurer de répondre aux critères d’admissibilité.

Petites sommes, grand impact

Ceux qui rêvent d’avoir un partenaire fiable et flexible pour alléger leur hypothèque le trouveront avec l’IAPP (Incitatif à l’achat d’une première propriété). Sans intérêt, ce prêt hypothécaire avec participation finance de 5 % à 10 % de la valeur de l’habitation, ce qui permet de réduire la somme à emprunter à une institution financière. On peut attendre jusqu’à 25 ans pour acquitter sa dette au gouvernement canadien, mais il faut garder en tête que le montant de celle-ci sera basé sur la valeur marchande de la propriété au moment du remboursement.

Sur leurs déclarations de revenus, les premiers acheteurs peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 5000 $ (donc 10 000 $ par couple) au fédéral et de 750 $ au provincial. Ils ont aussi droit, sous certaines conditions, à un remboursement partiel de la TPS payée lors de l’achat ou de la construction d’une habitation neuve ou ayant été l’objet de rénovations majeures.

Viser vert est une autre manière d’économiser sur les coûts quand on devient propriétaire, dès l’achat et à long terme. Au Canada, en remplissant les conditions du programme SCHL Eco Plus, tous les acheteurs de maisons écoénergétiques peuvent profiter d’un remboursement partiel du coût de leur assurance hypothécaire. Au Québec, le programme Novoclimat permet d’obtenir jusqu’à 2000 $ pour un bien existant et 4000 $ pour un bien neuf, tout en encourageant la construction de maisons à haute performance énergétique.

De plus en plus de villes proposent également des programmes d’accès à la propriété pour attirer les familles. Montréal, Québec, Gatineau, Saint-Hyacinthe ne sont que quelques exemples. Même à l’échelle municipale, les propriétaires peuvent compter sur un coup de pouce financier qui les aidera à mieux profiter de leur nouvelle demeure.

