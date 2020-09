Du nouveau dans votre vie? Appelez votre courtier!

Des projets, ça motive et ça fait du bien au moral! Les Québécois l’ont compris dans les derniers mois. « Les gens ont plus tendance à rester chez eux, c’est vrai, mais ils rénovent, ils voyagent aux quatre coins de la province, ils se sont acheté une roulotte ou ont fait installer une piscine », relate Catherine Mainguy, présidente-directrice générale du cabinet AccèsConseil assurances et services financiers.

Ce sont toutes des situations où il importe de contacter son courtier d’assurances. Et pas seulement après, dans le cas des rénos, rappelle-t-elle. « Quand on a fait des changements dans notre maison, oui, il faut en aviser notre courtier pour voir si l’augmentation de la valeur de la résidence a un impact sur notre prime d’assurance. Mais c’est aussi important de le contacter avant d’entamer les travaux, afin de vérifier que le chantier est couvert par notre assureur et que l’entrepreneur possède toutes les assurances nécessaires. »

Les bouleversements du télétravail

Comme des dizaines de milliers de Québécois, vous travaillez maintenant à la maison, à temps plein ou à temps partiel? Il est aussi pertinent de revoir vos protections en la matière. Surtout que vous pourriez avoir droit à des rabais! « C’est le cas concernant l’assurance auto. Prenons une personne qui n’utilise plus son véhicule pour se rendre au bureau : c’est sûr que sa prime va diminuer, car l’usage qu’elle fait de sa voiture est considérablement réduit », indique Mme Mainguy.

Quant à l’équipement de bureau que vous utilisez chez vous et qui est fourni par votre employeur, mieux vaut vérifier s’il est assuré par ce dernier ou si vous devez vous charger de la couverture de ces biens. Vous recevez des clients à la maison dans le cadre de votre travail? Il serait prudent d’ajouter un avenant travailleur à domicile à votre assurance habitation, qui vous offrira une couverture dans le cas où, par exemple, un de vos clients se blesserait dans votre entrée en venant discuter d’un contrat.

« Chez AccèsConseil, nos courtiers vont vraiment faire le tour de la situation du client, pour s’assurer qu’il est bien protégé dans le nouveau contexte et qu’il obtient tous les rabais auxquels il a droit », souligne Mme Mainguy. Pour vous informer et vous guider au fil de vos projets et des adaptations qui transforment votre quotidien, ils répondent toujours présent.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.