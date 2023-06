Économiser en changeant régulièrement de cartes de crédit pour maximiser les points : une bonne idée ?

De nos jours, il est fréquent de voir des publicités de cartes de crédit partout sur le web et même sur votre écran dans l’avion ! Les bonus sont très attrayants et, mathématiquement, il est définitivement avantageux d’en profiter surtout que plusieurs cartes ont des frais annuels qui sont exonérés la première année.

Alors, où se trouve l’attrape ?

Les nouvelles demandes de cartes de crédit sont la base d’un jeu fort lucratif puisque les primes de bienvenues sont fort généreuses et nous permettent d’aller chercher un retour entre 10 % et 30 %.

Ces demandes affectent votre score de crédit, mais ce n’est qu’une baisse temporaire. Votre historique de paiement et votre utilisation pèsent beaucoup plus que les souscriptions.

Tout d’abord, les primes de bienvenues des cartes de crédit représentent un coût d’acquisition de clients pour les banques. En effet, les institutions misent sur les consommateurs qui vont générer des revenus tels que les frais d’interchange, les frais d’intérêts, les frais de conversion de devises, les utilisations moins optimales des points récompenses, les frais annuels qui vont embarquer pour les années suivantes, etc.

Par exemple, la Carte de crédit Remises Tangerine offre 2 % de remises en argent uniquement sur 2 ou 3 catégories ; la banque espère donc profiter des gains sur les dépenses dans les autres catégories qui octroient seulement 0,5 % (moins de cadeaux à donner).

Il y a aussi la Carte CobaltMD American Express, qui offre 5 points par dollar dépensé au restaurant et à l’épicerie et ses points flexibles permettent d’obtenir autant de remises en argent (sous forme de crédit au compte) que de récompenses voyages. Et quant on parle d’avantages de voyages, la prime de bienvenue de la Carte AventuraMD Or CIBC Visa* combinée à ses quatre accès annuels gratuits aux salons d’aéroport est une option très avantageuse pour le consommateur.

Ainsi, pour le client responsable et organisé, la banque est « relativement perdante » :

Un client qui paie toujours sa carte de crédit au complet et avant la date d’échéance

Un client qui utilise tous les avantages à sa portée (ex. : les crédits annuels de voyage)

Un client qui optimise ses catégories d’achat

Un client qui n’utilise pas sa carte de crédit usuelle lorsqu’il doit payer en devises étrangères (sauf s’il s’agit d’une carte de crédit sans frais de conversion comme la Carte Visa Infinite* Passeport MD Banque Scotia)

Banque Scotia) Un client qui sait comment utiliser les points à leur valeur maximale

Etc.

En fin de compte, la banque gagne toujours, au moins, au niveau des frais d’interchange ; c’est-à-dire les frais imposés aux commerçants lorsqu’un client se sert de sa carte de crédit.

Et la cote de crédit dans tout ça ?

Il est certain que chaque demande de carte de crédit impactera le score de crédit. La variation va dépendre d’un individu à l’autre, mais elle se rétablit généralement après quelques mois si vous avez la bonne habitude de payer votre solde (ponctualité) et de maintenir votre taux d’utilisation bas (utilisation), c’est-à-dire en deçà de 30 % de la limite.

En effet, la base du calcul du score de crédit est la suivante :

Ponctualité (35 %)

Utilisation (30 %)

Historique (15 %)

Demandes de crédit (10 %)

Types de crédit (10 %)

Puis, il faudra également évaluer la pertinence de garder la carte que vous avez prise ou non à long terme. En effet, certaines procurent des bénéfices et des accumulations très avantageuses pour nos habitudes de consommations ; si la carte comporte des frais annuels, ils sont donc relativisés.

On doit aussi savoir que fermer une carte de crédit engendre des impacts sur le score de crédit puisque vous diminuez votre limite de crédit disponible (utilisation) et que l’âge moyen de vos comptes sera affecté (historique). La notion de « carte tiroir » vient en jeu ici : des cartes de crédit qu’on garde à long terme dans le but d’influencer positivement notre historique de crédit et pour profiter d’un privilège récurrent sans être un outil dans notre portefeuille au quotidien. Idéalement, ces cartes devraient ne pas comporter de frais annuels à moins qu’elles soient justifiées.

Par exemple, la Carte Marriott BonvoyMD American ExpressMD* donne un certificat de nuit gratuite à chaque année contre une cotisation de 120 $. Dans un grand nombre de situations, il est possible de l’utiliser pour une nuitée qui nous aurait coûté plus que ce montant !

Aussi, lorsqu’on débute avec les programmes de récompenses de cartes de crédit, il faut se rappeler que votre dossier de crédit n’est pas habitué de voir de multiples demandes en si peu de temps. C’est pourquoi on doit y aller doucement et « entraîner » notre dossier de crédit face aux souscriptions de cartes de crédit.

Après quelques années, prendre une nouvelle carte de crédit afin de bénéficier d’une généreuse prime a moins de chance d’impacter significativement votre score de crédit. Pour obtenir la carte de crédit la mieux adaptée à vos besoins et vos objectifs, consultez notre comparateur.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.