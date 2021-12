Joliette : entre nature, travail et culture

Pour Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette, le fait que sa ville fasse aussi bonne figure dans le classement réalisé par Léger n’a rien de surprenant. « Ce n’est pas un hasard : Joliette, cité régionale, dispose de magnifiques espaces verts, d’un pôle culturel exceptionnel, d’un patrimoine bâti riche et d’infrastructures sportives et récréatives modernes, affirme-t-il. Y acquérir une maison est aussi plus accessible qu’à Montréal ou ses banlieues, même si nous sommes situés à seulement 30 minutes de la métropole. Tous les ingrédients sont réunis pour une recette gagnante. »

Photo : Guillaume Morin

En harmonie avec la nature

L’une des premières choses qui captent l’attention en se baladant à Joliette est sans aucun doute sa végétation foisonnante. « Avec environ 9 000 arbres aux abords des rues et dans les nombreux parcs de la ville, Joliette se distingue très certainement par l’importance accordée à la foresterie urbaine », soutient M. Bellerose.

Depuis 2016, la Ville travaille d’ailleurs en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal afin d’analyser la vulnérabilité des arbres pour chacun de ses quartiers, mais aussi pour concevoir un outil visant à optimiser la diversification des arbres lors des nouvelles plantations et à informer les citoyens des essences à privilégier selon leur lieu de résidence. « Joliette a ainsi pu définir le niveau de priorité pour chacun des tronçons de rue du territoire en fonction de certains paramètres, comme la présence d’îlots de chaleur ou l’âge des arbres et l’indice de défavorisation », précise M. Bellerose.

La valorisation des berges de la rivière L’Assomption, qui traverse Joliette, constitue un autre enjeu central. Les citoyens ont donc la chance de profiter d’un vaste réseau de sentiers pédestres et cyclables et de plusieurs parcs en bordure du cours d’eau, qui permet par ailleurs la pratique de sports nautiques comme le canot et le kayak ainsi que le patinage en hiver.

Dans toute sa splendeur

Pour les personnes qui aiment être transportées par la créativité et la virtuosité des musiciennes et musiciens, Joliette se révèle un lieu de pur ravissement. La musique classique tient la vedette du Festival de Lanaudière, un événement reconnu sur la scène internationale. La musique traditionnelle occupe également une place importante, avec un programme d’artistes en résidence et un programme collégial, le seul du genre dans la province. Véritable cœur culturel de Lanaudière, le Centre culturel Desjardins propose à la population une grande variété de spectacles allant de l’humour à la musique en passant par le théâtre et bien plus encore.

Les résidentes et les résidents de Joliette bénéficient aussi de la présence de la plus importante institution muséale établie hors des grands centres de la province. Visant à faire rayonner le travail des artistes de la région et d’ailleurs dans le cadre d’expositions permanentes et temporaires, le Musée d’art de Joliette détient 8 500 œuvres issues de quatre collections d’art canadien, européen et contemporain et d’archéologie.

Joliette peut par ailleurs être considérée comme un musée à ciel ouvert, d’abord en raison de son riche patrimoine bâti. Plus de 45 bâtiments sont reconnus comme des biens patrimoniaux, dont d’anciennes écoles et des églises. La Ville compte des dizaines d’œuvres et de monuments d’art public.

Avec ses restaurants pour tous les goûts, ses services et ses boutiques uniques, le centre-ville est aussi un endroit incontournable pour se plonger dans une ambiance branchée et avant-gardiste.

Un marché de l’emploi florissant

Il y a plus de 150 ans, Joliette portait le nom de « L’Industrie », reflétant la vitalité économique de l’époque. Au fil du temps, cette facette a pris encore plus de vigueur. Le territoire recense désormais 1 236 entreprises, 16 465 emplois, 65 entreprises comptant plus de 50 employés et deux parcs industriels totalisant près de deux millions de mètres carrés. Plusieurs secteurs d’activité y connaissent une impressionnante croissance, dont la fabrication, le commerce de gros, le transport, l’entreposage et les soins de santé, pour n’en nommer que quelques-uns.

Et puisqu’elle dispose de nombreuses ressources spécialisées, Joliette se révèle une destination de choix pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans un projet de démarrage, d’exploitation ou d’expansion. La proximité des grands centres comme Montréal et Trois-Rivières permet l’accès à plusieurs infrastructures de transport ainsi qu’à un vaste bassin de population. Plus de quatre millions de personnes vivent dans un rayon de 100 kilomètres.

En somme, Joliette est une ville qui a su bâtir un cadre de vie où divers éléments se conjuguent les uns aux autres, en tout équilibre. Et où il y a toujours à voir, à faire et à entendre.

Photo : Mélanie Emond

