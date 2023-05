La carte de crédit prépayé offre le meilleur des deux mondes

Parmi l’éventail de cartes prépayées sur le marché, la Carte Prépayée KOHO Extra Mastercard se démarque particulièrement ! Cela fait deux années consécutives qu’elle obtient le titre de meilleure carte de crédit prépayée selon le classement 2023 de Milesopedia. Cette carte vous offre le meilleur des deux mondes : la flexibilité, la sécurité et les récompenses d’une carte de crédit, sans les frais d’une carte de débit. Vous pouvez ainsi gérer votre argent facilement, économiser sur vos dépenses et voyager en toute tranquillité. Elle est aussi simple d’utilisation qu’une carte de débit. Avec cette carte, vous pouvez charger l’argent que vous voulez sur votre compte et l’utiliser pour faire vos achats partout où les cartes de crédit sont acceptées. Ainsi, vous ne risquez pas de vous endetter ni de payer des intérêts.

Mais ce n’est pas tout ! La Carte Prépayée KOHO Extra Mastercard vous permet aussi de profiter de nombreux avantages exclusifs qui vous feront économiser de l’argent et vous faciliteront la vie. En voici quelques exemples :

Obtenez une remise en argent de 2% dans les trois catégories qui compte réellement : épicerie (incluant Costco et Walmart!) , repas et boisson ainsi que factures et services . Bref, que ce soit pour faire votre épicerie, manger au restaurant, prendre le bus ou le train, aller au cinéma ou au théâtre, ou magasiner en ligne, vous pouvez gagner de l’argent à chaque fois que vous utilisez votre carte !

Vous profitez d’une protection en cas de fraude. Vous ne serez pas tenu responsable des transactions non autorisées si vous avez fait preuve d’une prudence raisonnable en protégeant votre carte contre la perte ou le vol et que vous avez rapidement signalé la perte ou le vol à votre institution financière.

Vous voyagez sans frais de change ni frais cachés. Vous pouvez utiliser votre carte dans plus de 200 pays et bénéficier du taux de change réel, sans aucune majoration. Vous économisez ainsi jusqu’à 2,5% sur chaque transaction à l’étranger.

Vous accédez à une expérience bancaire simple et transparente, grâce à l’application mobile KOHO. Vous pouvez consulter votre solde, vos transactions, vos remboursements et vos avantages en temps réel. Vous pouvez aussi créer des objectifs d’épargne personnalisés, transférer de l’argent à vos amis ou à votre famille, bloquer ou débloquer votre carte en cas de besoin, et contacter le service clientèle facilement.

La Carte Prépayée KOHO Extra Mastercard est donc une option idéale pour ceux qui veulent profiter des avantages d’une carte de crédit sans les inconvénients. Avec cette carte, vous pouvez gérer votre argent facilement, économiser sur vos dépenses et voyager en toute tranquillité.

De plus, en utilisant le code promotionnel KOHOlactualite vous obtiendrez 3 mois gratuits, sans payer le frais mensuel de 9 $ ainsi que 20 $ en bonus au premier achat dans les 30 premiers jours. Vous avez jusqu’au 31 mai 2023 pour bénéficier de cette offre exclusive.

Si après cette période vous n’êtes pas satisfait, vous n’avez qu’à annuler votre abonnement Extra et vous pourrez continuer à utiliser la Carte Prépayée KOHO Mastercard de base.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.