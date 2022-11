La démocratie se remet de la pandémie

La pandémie a complexifié les deux plus grands défis de la démocratie municipale – la participation citoyenne et le recrutement de candidat·es – tout en accélérant le virage numérique des municipalités québécoises. Un an après les dernières élections dans nos villes et villages, voici un bilan de santé de nos pouvoirs de proximité.