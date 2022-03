La reconnaissance d’une mère albertaine pour le don de rein de son fils

Jan Clemis, habitante de Taber en Alberta, a célébré son 63e anniversaire. Mais depuis deux ans, c’est un autre anniversaire qui occupe la place d’honneur de son calendrier : elle l’appelle sa Journée de la vie, puisque c’est la date à laquelle elle a reçu la greffe de rein qui lui a été salutaire. Le rein était un don de son fils adulte, Blair.

Jan a une forme de la maladie polykystique des reins (MPR), la MPR autosomique dominante (MPRAD). Ce trouble génétique la contraignait à suivre des traitements de dialyse, et une transplantation rénale était nécessaire à sa survie. « La MPR est une maladie génétique héréditaire qui affecte principalement les reins, mais parfois aussi d’autres organes», explique Jeff Robertson, directeur exécutif de la Fondation canadienne de la MPR. « À la longue, des kystes remplis de fluide se forment sur les organes et ils cessent de fonctionner. Environ une personne sur 500 est affectée par la MPRAD dans le monde. C’est une maladie mondiale qui ne discrimine pas, et elle est incurable. »

Une famille, une maladie

Bien que souffrir d’une maladie puisse entraîner un sentiment d’isolement, Jan parle surtout de sa famille et de l’amour, de la gratitude et de l’espoir qu’elle ressent. La MPR étant héréditaire, la famille de Jan a traversé de rudes épreuves, tout comme les nombreuses autres familles frappées de cette maladie. Dans le cas de Jan, son père a été emporté par la maladie, tout comme sa tante, son oncle et deux de ses cousins. Sa grand-mère aussi, pense Jan, bien qu’elle n’ait pas reçu de diagnostic officiel. Sa sœur, sa nièce, son neveu et ses deux filles jumelles l’ont tous. Seul Blair a été épargné. Aujourd’hui, Jan est grand-mère et elle sait que ses petits-enfants ont une chance sur deux d’avoir la MPRAD.

Jan cuisine avec sa fille Bonnie et ses deux petites-filles, Harper et Cooper.

Malgré tout, Jan voit l’avenir avec optimisme. Depuis son diagnostic, elle a vu l’incroyable progrès réalisé en matière de traitement de la MPR, et elle garde l’espoir que ce progrès continuera d’améliorer la vie des prochaines générations. « À l’époque, dans le Montana rural, ma tante avait chez elle une énorme machine pour faire ses traitements de dialyse qui monopolisait sa chambre, se rappelle Jan. Mon père est tombé en insuffisance rénale dix ans plus tard, et déjà là, on voyait les énormes progrès qui avaient été réalisés. Sa machine pouvait rentrer dans un placard, et mes parents ont même pu l’installer dans un véhicule récréatif pour prendre la route et voyager. »

Un espoir qui perdure d’une génération à l’autre

Le père de Jan est décédé de la MPR à 58 ans, mais il n’a jamais cessé de croire en la recherche et en ce qu’elle permettrait d’accomplir pour la santé de ses enfants et de ses petits-enfants. Jan s’est fait transplanter le rein de Blair en 2018, à l’âge de 61 ans, et elle semble aujourd’hui inarrêtable. Son père avait raison. Elle tient aussi à ce que tous sachent qu’aujourd’hui, un diagnostic précoce peut complètement changer la donne. Une intervention rapide peut réduire la formation de kystes et ralentir le déclin de la fonction rénale.

Blair, le fils de Jan, lui a donné son rein en 2018.

La rapidité du progrès a revêtu une importance toute particulière pour Jan lorsque Blair lui a offert son rein. En l’acceptant, accaparât-elle le seul rein qu’il pouvait donner, rein dont un autre membre de sa famille pourrait éventuellement avoir besoin? « Nous en avons discuté. Il a deux sœurs qui ont aussi la MPR, et elles auront peut-être besoin d’un rein plus tard, raconte Jan. Mais il m’a répondu que c’était maintenant que j’en avais besoin. Ça me bouleverse de savoir qu’il aurait continué à donner, si ce n’est qu’il n’a pas d’autres reins. »

Au bout du compte, Jan s’est résolue à accepter ce don parce qu’elle est convaincue qu’un mode de vie sain et l’innovation dans ce domaine permettront à ses filles et aux prochaines générations qui ont la MPR de préserver la santé de leurs reins pendant plus longtemps. Selon M. Robertson, « les gens qui ont la MPR vivent mieux et plus longtemps, parce que la maladie et les facteurs qui peuvent naturellement prolonger la qualité de vie des patients, comme l’alimentation et l’exercice, sont mieux compris. » Le milieu de la recherche sur la MPR est en ébullition. Aujourd’hui, les personnes qui en sont atteintes ont toutes sortes d’avantages que les générations précédentes n’avaient pas. De nombreuses personnes œuvrent à prodiguer des soins de la plus grande qualité et à trouver un traitement curatif. »

Jeff Robertson est le directeur exécutif de la Fondation canadienne de la MPR.

Une autre raison de prendre sa santé en main

Au beau milieu d’une pandémie, conserver de saines habitudes de vie est plus difficile que jamais, mais Jan fait tout de même de l’exercice tous les jours. Pas un moment que le don de Blair lui a accordé ne sera gaspillé, même si l’univers lui met des bâtons dans les roues. « Vivre sainement a toujours été dans mes habitudes, explique-t-elle. Mais maintenant, c’est d’autant plus important pour moi parce que c’est ma manière de prendre soin de ce qu’il m’a donné. »

L’année dernière, afin de témoigner de sa reconnaissance envers ce don, Jan a participé aux Jeux mondiaux d’hiver des transplantés, à Banff. Blair et ses petites-filles l’attendaient à la ligne d’arrivée de l’épreuve de cinq kilomètres de ski de fond. Le sourire aux lèvres, Jan lui a dit en touchant son flanc : « J’en prends bien soin pour toi. »

La gaieté de Jan transparaît dans chaque instant passé avec elle. Cette gaieté, elle découle de son humilité sincère et de sa gratitude, non seulement pour ceux qui lui ont directement porté assistance, comme son fils, mais aussi pour sa famille, pour sa communauté et pour le milieu de la recherche. La reconnaissance qu’elle éprouve a nourri son dévouement à redonner aux autres patients et à leurs familles. Comme elle l’explique, « ce n’est pas que ma petite histoire, c’est notre progrès à tous. »

Jan sait que l’avenir meilleur dont elle rêve pour ses filles et petites-filles ne viendra pas sans effort. « J’ai cette foi, que mon père m’a instillée, qu’investir dans la recherche, en temps et en argent, est une valeur sûre. Il faut croire en la science, et il faut l’appuyer. »

Jan et sa famille profitent ensemble de la neige.

