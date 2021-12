La région de Sorel-Tracy : là où prendre le temps de vivre

Quand on pense à la région de Sorel-Tracy, on pense à la proximité de l’eau et aux activités nautiques qu’on peut y pratiquer, mais aussi à un territoire conjuguant un environnement urbain, un milieu rural dynamique et l’archipel du lac Saint-Pierre, véritable trésor naturel classé réserve mondiale de la biosphère de l’UNESCO, qui compte 103 îles abritant une faune et une flore diversifiées.

C’est entre autres pour cet accès à la nature que Solange Ouellet a emménagé à Sorel-Tracy avec son conjoint et leurs quatre enfants après avoir vécu sept ans sur l’île de Montréal. « La semaine, le matin, je vais promener mon chien au bord de l’eau, je conduis mes enfants à l’école, je me rends au travail et, ensuite, j’ai encore le temps d’aller faire du kayak. Nous sommes à 45 minutes de Montréal et de Drummondville, mais aussi près de la nature. Le verdict est unanime au sein de la famille : tous adorent cette nouvelle qualité de vie. »

Solange Ouellet et sa famille, à Sorel-Tracy / Photo : Birtz photographe

Au-delà de son emplacement géographique exceptionnel, la région de Sorel-Tracy offre également à ses résidents tout ce qu’il faut pour s’instruire et se divertir. On y trouve un cégep, deux écoles secondaires, plusieurs écoles primaires, un centre culturel et une multitude d’activités de loisirs pour tous les âges et tous les goûts. La proximité de la ville avec les municipalités rurales environnantes donne aussi accès à de nombreux produits agroalimentaires de qualité qui font la renommée de la région. Bref, on y trouve tout ce dont une famille a besoin pour s’épanouir à chaque période de sa vie.

L’accès abordable au logement et à la propriété représente également un énorme avantage pour les familles, qui ont ainsi une plus grande marge de manœuvre pour profiter de la vie, sans compter tout le temps de déplacement qu’elles économisent. Solange habite en face de son lieu de travail, et son conjoint n’a qu’un trajet de 15 minutes en voiture à parcourir pour se rendre au sien.

Une complémentarité entre la ville et la campagne : c’est ce que propose la région de Sorel-Tracy, qui offre à la fois les avantages et commodités d’une ville moderne, mais aussi les atouts des localités en périphérie qui, par leur diversité, ajoutent au pouvoir d’attraction de la région. De quoi séduire les familles, les retraités et tous ceux et celles qui aiment prendre le temps de bien vivre.

Photo : Antony Deguise

Photo : Oasis communication

