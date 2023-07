Le bon temps pour rénover?

Deux-par-quatre au double de leur prix « ordinaire », délais de livraison de plusieurs mois et entrepreneurs généraux si débordés qu’ils choisissent leurs chantiers ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Après les années folles de la pandémie de COVID-19, la situation est (enfin, se réjouiront plusieurs) revenue à une certaine normale dans le secteur de la rénovation résidentielle au Québec.

Les prévisions de dépenses en rénovation résidentielle reflètent cet état de fait. En 2023, les Québécois alloueront 21,5 milliards de dollars à de tels travaux, affirme Paul Cardinal, directeur du service économique à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). « Cela représente une baisse de 10 % par rapport au pic de 2022, qui était de 23,8 milliards de dollars. On peut donc parler d’un ralentissement », confirme-t-il.

Cette baisse de la demande bénéficie aux particuliers qui caressent malgré tout des projets de rénovations. Et ils sont nombreux : dans une enquête publiée en mars dernier, effectuée pour le compte de RénoAssistance, l’APCHQ et Desjardins, 4 répondants sur 10 estiment probable ou très probable qu’ils réalisent des travaux de rénovation d’au moins 5000 $ d’ici les 12 prochains mois.

« La plupart des entrepreneurs avec qui je m’entretiens au quotidien me disent qu’ils n’ont jamais vu leur téléphone aussi peu sonner dans les dernières années. On nous contacte même pour obtenir des contrats! », raconte Yahya Diallo, cofondateur et directeur de l’exploitation de Billdr, une plateforme de soutien personnalisé à la rénovation domiciliaire qui dessert les villes de Montréal, Toronto et Chicago.

Le boulet des taux d’intérêt

Tout n’est pourtant pas rose au royaume de la remise à neuf de la maison. La hausse rapide des taux d’intérêt dans les derniers mois, inflation galopante oblige, pourrait être vécue comme une douche froide par ceux qui prévoient emprunter pour réaliser leurs travaux. C’est le cas de 38 % des répondants au sondage mentionné plus haut sur les intentions de rénovation de la population québécoise.

Cela laisse quand même une forte proportion de gens moins sensibles aux soubresauts de l’économie. Ou qui n’ont pas du tout besoin de financement. « Si on peut payer ses rénovations à même ses économies, c’est probablement une bonne période pour se lancer dans ce projet », estime Paul Cardinal.

« Les conditions actuelles du marché sont propices, mais encore faut-il pouvoir se le permettre », confirme Yahya Diallo. Ce dernier conseille d’ailleurs de ne pas hésiter à négocier les prix avec les entrepreneurs et les fournisseurs. « Exigez des devis détaillés, comparez-les et demandez des rabais. » Vous pourriez très bien les obtenir.

