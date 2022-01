Le Nunavik : l’aventure en pleine nature

Pour que notre magnifique séjour au Nunavik se déroule comme prévu, on doit être préparé et bien informé! Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour voyager au Nunavik. La région est facilement accessible par avion, mais vu les nouvelles éclosions, il faut s’assurer de s’informer des restrictions et de bien respecter les consignes sanitaires entourant la COVID-19, afin que les populations du territoire soient bien protégées. On vous invite donc à consulter ce lien d’information, pour connaître la situation en temps réel, car l’accès à la région est actuellement restreint.

Lorsqu’on est prêt à organiser notre voyage, on fait affaire avec l’un des exploitants touristiques de la région. Ces derniers connaissent le territoire comme le fond de leur poche et peuvent nous proposer des activités hors du commun dont on ne pourrait profiter sans leur expertise. On ne se prive pas de leur savoir! Puis, on enfile mitaines, parkas et bottes, on visse bien notre tuque sur notre tête, et on est prêt pour explorer ce coin de pays plus que majestueux.

Culture et traditions : immersion chez les Inuit du Nunavik

Le Nunavik – connu aussi comme le Grand Nord du Québec – est un immense territoire sur lequel vivent les Inuit, un peuple autochtone à part entière qui ne fait pas partie des Premières Nations. Les Inuit qui œuvrent dans l’industrie du tourisme partagent avec une grande générosité leur mode de vie ancestral, leurs traditions et leur culture avec les visiteurs. Et c’est tant mieux! Aventures Inuit, un exploitant de la région, offre par exemple une expérience hivernale des plus authentiques et fascinantes. C’est à Puvirnituq, une communauté inuite située sur la côte est de la baie d’Hudson, que notre exploration commence. Les curieux seront ravis par les balades en traîneau à chiens, les activités de pêche sur glace ou encore par les dégustations de poisson fraîchement pêché – toujours dans le plus grand respect de la culture traditionnelle des Inuit. On peut aussi en apprendre plus sur la construction des igloos, et même passer la nuit dans l’un de ceux-ci, sous les aurores boréales magistrales et colorées! Au cœur du village, avec un peu de chance, on peut apercevoir un sculpteur de pierre à savon en train de donner vie aux légendes inuites, ou entendre des femmes pratiquer l’art ancestral des chants de gorge. Une expérience hypnotique et complètement fascinante!

On s’y rend en mars et en avril, alors que l’hiver est plus clément, et sans tracas, grâce au forfait tout inclus d’Aventures Inuit. Ce forfait comprend les vols, les repas, les activités et même l’équipement, comme les bottes d’hiver, les habits de neige en duvet ou les sacs de couchage.

Construction d’igloo, Nunavik © Heiko Wittenborn

Le parc national Kuururjuaq : découvertes en hauteur

Saviez-vous que le Nunavik est presque aussi grand que toute la France? Sur cette terre immense, on trouve d’époustouflants paysages et trois parcs nationaux monumentaux, notamment le parc national Kuururjuaq. C’est un endroit que visitent les Inuit de la région depuis des millénaires, au cœur d’une nature vierge et sauvage. On y trouve le plus haut sommet du Québec, le mont D’Iberville, ou mont Kauviik, dans les monts Torngat. Amateurs de randonnée d’aventure ou d’alpinisme, on se le tient pour dit! De ces impressionnants pics coule la majestueuse rivière Koroc, une voie de circulation ancienne, qui ruisselle au sein d’une vallée qu’on peut découvrir à ski, en raquettes, à pied, en radeau pneumatique, en canot ou en kayak de rivière, selon la saison et la météo. Un terrain de jeu idéal pour les sportifs, qui pourront se gorger des beautés de la nature tout en pratiquant leur sport de prédilection, entre rivière et montagnes.

Parcs Nunavik offre un forfait incroyable pour explorer le parc et les environs. Tout débute par un souper traditionnel dans le village nordique de Kangiqsualujjuaq, où des aînés Inuit fiers de leur héritage ancestral unique nous initient aux contes, légendes et traditions de la région. Puis, une fois le camp de base installé au cœur du parc, on part à l’aventure en motoneige ou en traîneau à chiens, on apprend à monter une tente tupik, ou on participe à une partie de pêche ou de chasse. Selon nos aptitudes et intérêts, Parcs Nunavik nous promet une expérience sur mesure en formule tout inclus, pour se laisser charmer par la faune, la flore et le panorama de cette splendide contrée aux confins du Québec.

Vallée de la Rivière Koroc, Kuururjuaq, Nunavik © Ulysse Lefebvre

Le parc national Tursujuq : expérience nomade sur un territoire grandiose

Le parc national Tursujuq – avec ses quelque 26 107 kilomètres carrés – est le plus vaste de toute la province! Véritable trésor situé tout près de la côte de la baie d’Hudson, il renferme les traces d’une histoire vieille de plus de 3 000 ans, notamment des vestiges d’occupation humaine et d’anciens postes de traite utilisés jadis par les Inuit et les Cris. Pour ne pas s’y perdre, on fait confiance aux guides inuits aguerris de Parcs Nunavik, grâce à qui on peut explorer les paysages de l’endroit à couper le souffle, hors des sentiers battus, le temps d’une expérience hivernale nomade qui nous en apprend plus sur la vie au nord du 55e parallèle. Lacs immenses, chutes colossales, montagnes enneigées appelées cuestas : de quoi nous enivrer de découvertes et de beauté, durant neuf jours et huit nuits.

Parcs Nunavik propose une expérience unique qui combine sports d’hiver, activités traditionnelles inuites, histoire du Nunavik et exploration active de paysages à couper le souffle. De l’immensité du lac Tasiujaq à la magie de la baie d’Hudson, en passant par la beauté des chutes Nastapoka et par la chaleureuse communauté d’Umiujaq, l’aventure promet de nous en mettre plein la vue, en formule tout inclus : vols, repas, activités et équipements. Ça fait rêver… en grand!

Chutes Nastapoka, Tursujuq, Nunavik © Véronique Nadeau

Le Nunavik – son peuple accueillant, ses panoramas envoûtants, son histoire millénaire – nous attend. À l’aventure!

