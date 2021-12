Le vivre-ensemble, la priorité de la Ville de Québec

Réputée depuis longtemps pour la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants, Québec a été nommée, en 2020, la deuxième meilleure ville au monde pour les familles par Movinga. L’année précédente, le magazine CEOWORLD lui avait décerné le titre de troisième ville la plus sécuritaire de la planète.

Ces prix reflètent les efforts constants déployés depuis 20 ans par l’administration municipale et les résidents pour faire de Québec l’une des villes les plus harmonieuses au pays. Et c’est ce qu’a ressenti le dramaturge et acteur Kevin McCoy lorsqu’il est arrivé à Québec, il y a 25 ans.

« Je suis venu ici par amour, puis je suis tombé en amour avec les gens, la nature qui entoure la ville, la langue; c’était un tout », souligne-t-il. Son nouveau voisinage l’a ravi par sa créativité et par sa curiosité à l’égard de l’autre.

Photo : Ville de Québec

« À Québec, tout le monde fait quelque chose de créatif, poursuit-il. Du tricot, de la peinture, de la chanson, de la cuisine. Les gens sont en mouvement et collaborent les uns avec les autres. Ils sont fiers de leur vie. »

Ce besoin de s’épanouir collectivement et de s’ouvrir à la nouveauté se traduit par des événements populaires rassembleurs, dont le Festival d’été de Québec, le Carnaval de Québec, le Carrefour international de théâtre et les spectacles présentés au Centre Vidéotron.

La communauté tissée serrée a aussi été applaudie en période de pandémie alors que les initiatives se sont multipliées pour briser l’isolement et maintenir une atmosphère enjouée, comme les fameuses stations chaleureuses hivernales, les places éphémères estivales et les nombreuses expositions d’art public. Des initiatives que la Ville veut renouveler.

Photo : Ville de Québec

Et parce que le vivre-ensemble demeure l’une des priorités à Québec, la Ville en dessine les contours pour que chacun s’y sente chez soi. Des réalisations comme la revitalisation des berges de la rivière Saint-Charles ou du quartier Saint-Roch en témoignent, tout comme le projet de tramway, une véritable colonne vertébrale qui reliera les quartiers, d’est en ouest, pour une meilleure écologie sociale.

C’est la perspective globale d’une collectivité où il fait bon travailler, prospérer, se divertir et grandir qui a pavé la voie pour créer une ville plus accueillante dont le visage démographique s’est aussi actualisé. Et c’est cette même visée qui sensibilise tous les citoyens à l’importance d’accroître l’inclusion, l’équité et la diversité, ou encore de faire preuve de plus de courtoisie sur les routes.

Photo : Ville de Québec

« Les gens m’ont bien accueilli, se souvient Kevin McCoy, mais il faut toujours améliorer nos façons d’être en tant qu’humains », rappelle-t-il en guise de tape dans le dos pour que Québec continue de briller non seulement comme un joyau du patrimoine mondial, mais aussi comme la perle des villes où il fait bon vivre.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.