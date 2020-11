L’efficacité énergétique comme moteur de transformation

Parallèlement à la réalité des changements climatiques, l’incertitude économique qui plane en cette période de crise sanitaire incite de très nombreux gestionnaires à réduire leurs coûts fixes afin de se doter d’une marge de manœuvre financière pour être plus résilients et s’adapter à un marché aussi mouvant qu’incertain.

Un plan énergétique basé exclusivement sur l’électricité pourrait justement dégager, à terme, la marge convoitée pour les clients qui désirent ajouter ou moderniser des équipements et des procédés, ou encore réaliser des rénovations majeures ou des projets de construction.

Un programme d’avenir, au présent

En plus de bénéficier d’une énergie propre et de source renouvelable à plus de 99,8 %, les entreprises qui souhaitent optimiser leur rendement énergétique peuvent profiter d’un appui financier revu à la hausse par Hydro-Québec dans le cadre de son programme Solutions efficaces.

Cette révision est plus que substantielle. Dans le cas hypothétique d’un projet d’optimisation énergétique d’une école de 2 500 m2, où est planifiée l’installation de 8 thermopompes géothermiques et de 500 luminaires à DEL pour plafonds bas figurant dans la liste DLC Premium de 6 000 lumens dans des salles de classe (y compris les détecteurs d’occupation), le montant de l’appui financier serait de 162 810$, soit près de deux fois plus élevé par rapport à l’aide octroyée précédemment.

Ou que dire de l’appui de 35 835 $ pour la modernisation du système d’éclairage d’une usine ? Le programme prévoit des appuis financiers couvrant jusqu’à 75 % des coûts admissibles.

Une offre bonifiée, mais aussi simplifiée

Hydro-Québec a optimisé son programme Solutions efficaces en automatisant au maximum le processus pour la majorité des projets présentés. Ainsi, plus de 200 mesures d’efficacité énergétique touchant par exemple l’éclairage, le chauffage, la ventilation, la climatisation, la géothermie ou l’énergie solaire ont été intégrées dans l’outil de calcul OSE qui permet d’obtenir un aperçu du montant de l’aide accordée à partir des paramètres indiqués.

Si l’appui financier d’un projet soumis ne peut être calculé à l’aide de l’outil en raison de la complexité ou de l’originalité de ce dernier, il faut alors s’adresser aux experts techniques d’Hydro-Québec afin qu’un processus d’évaluation sur mesure soit enclenché.

À noter que des initiatives parmi les plus novatrices peuvent bénéficier d’un appui financier jusqu’à deux fois plus élevé.

Stimuler les projets en efficacité énergétique

Hydro-Québec souhaite stimuler l’engagement des partenaires d’affaires (architectes, ingénieurs, entrepreneurs, constructeurs et maîtres électriciens). C’est pourquoi elle compte leur verser une rémunération incitative afin que ceux-ci déterminent et analysent des

projets potentiels en efficacité énergétique chez leurs clients et incitent ceux-ci à participer au programme Solutions efficaces.

Ces partenaires peuvent aussi agir à titre d’agrégateurs. Ils prennent ainsi en charge les projets groupés de leurs clients — qui, autrement, n’auraient pas accès au programme — et bénéficient directement de l’appui financier.

Somme toute, le programme bonifié Solutions efficaces se veut un avantage financier notable pour les entreprises, lequel est doublé d’un incitatif sérieux à opter pour une consommation énergétique responsable.

Pour connaître les modalités relatives au programme et télécharger l’outil de calcul, visitez le www.hydroquebec.com/solutionsefficaces.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.