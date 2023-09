Les femmes méritent que ça arrête

Dans ces situations, les femmes se sentent le plus souvent dévalorisées et impuissantes. Mais seulement 25 % d’entre elles disent avoir reçu de l’aide, selon un sondage mené par L’Oréal Paris.

Or, 84 % des femmes ont déjà été victimes de harcèlement de rue dans les lieux publics. Ça représente un nombre important de personnes laissées à elles-mêmes dans des situations qui les font se sentir extrêmement vulnérables.

L’Oréal Paris a donc voulu faire sa part afin d’aider les témoins et les victimes à agir.

Une formation pour apprendre à intervenir

« Il y a différentes façons d’intervenir, selon les circonstances, son niveau de confiance et le fait qu’on se sente en sécurité soi-même ou non », note Jessica Rosen, qui connaît bien la formation offerte dans le cadre du programme Stand Up – Agissons ensemble contre le harcèlement de rue de L’Oréal Paris.

La formation en question repose sur cinq outils pour les témoins d’actes d’intimidation qui souhaitent agir, mais ne savent pas toujours comment. Ces outils se résument par les cinq « d », pour distraire, déléguer, documenter, dialoguer et diriger.

Pour distraire, on peut faire semblant de connaître la personne, lui parler de ses chaussures, détourner son attention sur un autre sujet. Dans ces cas-là, il faut être créative.

Afin de déléguer, il faut trouver quelqu’un aux alentours susceptible de nous aider à intervenir. Ça peut être l’employé d’un commerce, un gardien de sécurité ou une personne de son entourage qui en impose par sa présence.

Documenter, c’est simple : il suffit de filmer pour avoir des preuves. Sortir une caméra risque aussi de faire fuir l’agresseur.

Dialoguer est aussi essentiel. Il faut parler aux victimes et les réconforter.

Enfin, pour diriger, si on se sent en sécurité, il faut demander à l’agresseur de cesser ses comportements ou chercher de l’aide pour mettre fin à la situation.

Faire réagir pour faire agir

Cette formation s’inscrit comme le point culminant d’une initiative visant à rappeler que donner du pouvoir et de la confiance aux femmes est au cœur de l’ADN de la marque L’Oréal Paris. Celle-ci a donc décidé de faire réagir le public en déployant une campagne à l’échelle mondiale.

Au Canada, dans les villes de Montréal, Toronto et Vancouver, sur des affiches bien en vue, on pouvait lire des phrases du genre : « Les femmes qui portent des leggings moulants l’ont bien mérité. »

Au bas de l’image, on invitait les personnes qui n’étaient pas d’accord à déchirer l’affiche. Derrière, le véritable message de L’Oréal Paris était dévoilé : les femmes l’ont bien mérité que ça arrête. Et pour aller au-delà du slogan, un code QR menait à la formation en ligne pour lutter contre le harcèlement de rue développée en partenariat avec Right To Be, un organisme de New York qui a mis en place un programme d’entraînement pour agir et intervenir dans ces situations.

« En tant que première marque de beauté au monde, nous avons la responsabilité de continuer à lutter contre le harcèlement de rue au Canada, et nous sommes reconnaissants d’être en mesure d’élever cette cause au rang de priorité absolue pour L’Oréal Paris », insiste Edouard Hottebart, directeur général, L’Oréal Paris Canada.

À ce jour, plus de deux millions de personnes dans le monde ont appris à agir face au harcèlement de rue avec Stand Up. Pour continuer de faire votre part, joignez-vous au mouvement et suivez la formation en ligne en moins de dix minutes →

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.