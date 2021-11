Les Laurentides : de nature et de culture

Le Musée d’art contemporain des Laurentides : l’art à portée de tous

Lors de notre virée culturelle, on ne manque pas de s’arrêter au Musée d’art contemporain des Laurentides, un établissement reconnu qui met de l’avant le patrimoine local et l’art actuel. Avec sa collection impressionnante d’œuvres d’art – dont une majorité de pièces créées par des artistes laurentiens –, le musée propose une panoplie d’expositions qui plairont tant aux initiés qu’aux curieux. C’est près de 20 000 visiteurs qui, chaque année, se laissent charmer par cet établissement! Selon la saison, des activités culturelles sont aussi offertes aux petits et aux grands : ateliers artistiques, visites médiées ou spectacles, par exemple.

Exposition Étude poétique de la mécanique des fluides1 © Musée d’art contemporain des laurentides

C’est à Saint-Jérôme, au cœur du Quartier des arts et du savoir, que les amateurs d’art contemporain peuvent visiter les expositions permanentes et temporaires du musée. Ce dernier est situé tout près de l’espace muséal dédié au curé Labelle et de la Maison de la culture Claude-Henri-Grignon. Un emplacement idéal pour organiser une tournée culturelle qui pourrait se terminer par un spectacle au superbe Théâtre Gilles-Vigneault ou, pour les plus gourmands, dans l’un des nombreux restaurants gastronomiques de la région.

Le Musée du ski des Laurentides : visite hors piste

Les Laurentides et le ski, c’est une histoire d’amour qui dure depuis longtemps! Outre des pistes enneigées à faire rêver, qui séduisent les débutants comme les skieurs aguerris, la région met en valeur mieux que toute autre le sport d’hiver cher à ses habitants grâce au Musée du ski des Laurentides, à Saint-Sauveur. L’exposition permanente du musée, L’histoire du ski dans les Laurentides : vivre en hiver, de l’hiver et avec l’hiver, nous plonge dans l’histoire vivante de ce sport de glisse en nous faisant dévaler la ligne du temps, question de mieux comprendre comment le ski – et, par conséquent, le développement de cette industrie – a transformé la région des Laurentides au fil des décennies.

Musée du ski © Tourisme Laurentides

Les Laurentides, paradis des sports d’hiver, sont considérées comme le berceau du ski au Canada. Et saviez-vous qu’on a d’abord utilisé les skis comme moyen de locomotion, pour se déplacer à travers la région? Apprenez-en plus sur ce sport hivernal qui plaît à tant de Québécois et de touristes de partout dans le monde en visitant cette institution accueillante, avant d’aller vous amuser sur les différentes pistes à proximité! Envie de relaxer après cette activité culturelle? On prend la direction de l’un des nombreux spas nordiques en pleine nature qui font la fierté de la région.

Val-David, village créatif

À Val-David, village pittoresque qui fête cette année son 100e printemps, se côtoient moult activités culturelles qui raviront les visiteurs de tous âges. Outre les différentes activités de plein air qu’on peut pratiquer à proximité – sports de glisse, randonnée, hébertisme et autres – l’endroit est reconnu pour ses créateurs d’exception, qui évoluent dans le milieu des métiers d’art depuis des générations. L’Atelier Chaudron, par exemple, charme les résidents comme les touristes depuis plus de 60 ans! On y travaille l’étain fin de mille et une façons, et on trouve en boutique une panoplie d’objets d’une beauté remarquable : lampes à huile, vases, verres, articles pour la table et la maison, objets décoratifs et plus encore. Ces objets fascinent et témoignent du savoir-faire derrière leur création et leur fabrication, directement dans l’atelier.

Dans la jolie boutique, on peut aussi mettre la main sur des œuvres d’artisans de renom. Qu’on soit à la recherche d’un cadeau pour un proche ou d’un petit bonheur à s’offrir, on trouvera certainement son compte parmi les bijoux, stylos, pantoufles, coussins et œuvres d’art que propose l’endroit.

Les amateurs d’artisanat et d’arts décoratifs seront également ravis par Lolipop, une entreprise de fabrication de pièces de verre soufflé. L’artiste Jonathan Léon, qui œuvre en joaillerie, en mode et en design, signe les créations de l’entreprise. Il produit des pièces éclectiques, uniques et entièrement faites à la main qui attirent l’œil et fascinent par leurs formes hétéroclites. On peut même voir l’artiste à l’œuvre dans son atelier-boutique – il est préférable de vérifier au préalable les horaires des démonstrations en direct. Impressionnant! On profite de notre passage dans ce lieu d’expression artistique pour faire l’acquisition d’un bijou au style inimitable du créateur, pour soi ou pour faire plaisir à un être cher.

Lilipop © Lolipop

On fait le plein de beauté, d’art et de culture – entre deux grandes bouffées d’air frais – au cœur des Laurentides. C’est un rendez-vous!

