Les Prix Fondation Desjardins : motiver les jeunes pour favoriser leur réussite scolaire

Les Prix Fondation Desjardins offrent un soutien financier allant jusqu’à 3000 $ aux enseignants et aux intervenants des milieux scolaires pour réaliser une initiative ayant un effet direct sur la motivation des élèves, de la maternelle au secondaire.

Le programme a été lancé en 2016 au Québec et en Ontario par l’entremise du réseau des caisses. Depuis, plus de 400 000 jeunes ont participé à quelque 2500 initiatives motivantes. Cette année, près de 1,7 million de dollars seront remis aux propositions retenues.

Soutenir des projets engageants

Comme leur établissement n’avait pas de cafétéria, les étudiants de l’école L’Odyssée de Val-Bélair, un arrondissement de Québec, devaient trop souvent se contenter de malbouffe; une enseignante, Mme Valérie, a proposé d’en créer une.

Grâce à l’appui financier des Prix Fondation Desjardins, l’Odyssée culinaire a vu le jour. Aujourd’hui, les élèves ont non seulement adopté de meilleures habitudes de vie, mais une vingtaine d’entre eux ont appris à cuisiner grâce aux conseils d’une nutritionniste et à leur participation à des ateliers animés par un chef cuisinier.

« Je suis fier de participer à ce projet! Ça m’a permis de développer ma créativité et d’apprendre à travailler en équipe », lance Jérémy, un des cuisiniers en herbe. « Dès que les élèves ont la chance de s’engager dans leur école, ça leur fait vivre des expériences plus positives, explique Mme Maude, directrice de l’école L’Odyssée. Quand on renforce leur sentiment d’appartenance, ça a un impact sur leur réussite. »

Une aide qui fait du chemin

D’autres exemples de projets gagnants? Quand Mme Mélanie, art-thérapeute dans une école primaire de LaSalle, a commencé à s’intéresser à la crise apicole, elle a voulu sensibiliser sa classe en faisant installer une ruche sur le toit de l’établissement. Grâce à cette expérience pratique et engageante, les jeunes prennent conscience qu’ils peuvent exercer une influence directe sur l’environnement.

À l’école primaire du Bon-Pasteur, dans la région du Centre-du-Québec, les élèves de Mme Julie ont quant à eux constaté qu’une quantité phénoménale de sacs de plastique se retrouvaient aux poubelles. Pour remédier au problème, ils ont eu une idée brillante : fabriquer des sacs en tissu!

Soumettez votre projet

Envie d’ajouter votre projet à cette liste inspirante et de contribuer à rendre votre école (ou celle de votre enfant) encore plus dynamique? L’appel de candidatures pour les Prix Fondation Desjardins se déroule du 1er au 31 octobre chaque année. En 2023, les gagnants seront annoncés dans la semaine du 4 décembre.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.