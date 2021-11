L’hiver en fête à Québec : simplement incomparable!

Le Vieux-Québec , comme dans un film de Noël

Alors que la saison froide recouvre tranquillement la ville de son manteau blanc, le Vieux-Québec prend vie. Toujours convivial et invitant, ce quartier brille toutefois de mille feux en hiver, de décembre à la fin mars, tandis qu’il se transforme en véritable village de Noël. Les guirlandes de lumières, les décorations festives, la neige qui craque sous les bottes se mêlent à l’architecture européenne de l’endroit. Résultat : on se croirait vraiment dans un film classique de Noël!

Chaudement vêtus, on commence notre périple hivernal dans les dédales des ruelles du Vieux-Québec par le quartier du Petit-Champlain, un coin unique et chaleureux. Nous y attend une rue piétonnière bordée de boutiques, de galeries d’art et de jolis bistros où se réchauffer le temps d’un repas divin ou d’un verre de vin. Se promener main dans la main (ou mitaine dans la mitaine) dans cette partie de la ville promet de nous mettre des étoiles dans les yeux. Avis aux romantiques!

Féérie hivernale Vieux-Québec © Emmanuel Coveney

Puis, on se plonge au cœur de l’histoire en se dirigeant vers la place Royale, au centre de laquelle trône un sapin majestueux, somptueusement décoré. On profite de ce décor de carte postale pour faire une pause et se réchauffer avec un latté bien chaud (dont les grains sont torréfiés à l’Île le d’Orléans) et une gaufre liégeoise de la Maison Smith, une institution québécoise bien connue des gourmands et des fins palais. Le bec bien sucré, on peut continuer notre visite du quartier, théâtre de mille et une scènes qui semblent tout droit sorties d’un village de Noël d’antan, prêtes à nous enchanter. On garde notre appareil à proximité pour des photos souvenirs qui traverseront le temps!

Notre marche nous a laissé les orteils gelés? On se tourne vers le Strøm Spa Nordique, à un jet de pierre, pour se réchauffer des pieds à la tête – et faire du bien à notre corps et à notre esprit. Bains chauds, soins ou massage dans un décor moderne et naturel? Quelle merveilleuse façon de finir cette journée digne d’un conte de fées, et de faire le plein de nature en plein cœur de la ville!

Strøm spa nordique du Vieux-Québec © Gaëlle Leroyer

L’Europe à nos portes grâce au Marché de Noël allemand de Québec

L’architecture européenne des édifices patrimoniaux du Vieux-Québec est reconnue, partout au pays. Au détour d’une rue, on se sent tantôt dans une ruelle de Paris, tantôt dans une artère de Londres. Mais l’hiver, on peut aussi faire un tour du côté de l’Allemagne, grâce au magnifique Marché de Noël allemand de Québec, qui nous transporte dans une ambiance qui nous rappelle les vieux pays. Du 25 novembre au 23 décembre, sur la place de l’Hôtel-de-Ville, la place D’Youville et la rue Sainte-Anne, un marché idyllique accueille les visiteurs en quête de la magie de Noël – et de cadeaux à mettre sous le sapin!

Avec plus de 90 kiosques installés dans une atmosphère festive, on est assurés de trouver un petit quelque chose pour tous nos êtres chers – artisanat, produits du terroir, décorations, bouffe et articles importés d’Allemagne, entre autres. Et qui dit marché de Noël dit vin chaud! La traditionnelle boisson flambée est servie sur place, question de nous réchauffer entre quelques trouvailles, ou pendant qu’on régale nos oreilles en regardant un spectacle de musique ou une chorale de Noël.

Marché de Noël allemand de Québec © Francis Gagnon

Les tout-petits, bien emmitouflés, trouveront certainement leur compte dans la zone pour enfants, animée d’une tonne d’activités : bricolages, jeux de société, contes de Noël et spectacles de marionnettes sont au menu. Qui plus est, l’entrée à ce marché est gratuite! Un incontournable pour toute la famille, qui ajoute au charme féérique de Québec durant le temps des fêtes.

Une nuit au chaud dans l’Hôtel de Glace

Endroit unique en Amérique, l’Hôtel de Glace de Québec fait parler de lui partout dans le monde. Et pour cause! De janvier à mars, cette œuvre architecturale éphémère conçue entièrement de glace et de neige accueille des curieux d’ici et d’ailleurs pour une simple visite ou pour une nuitée, si on ose!

Qu’on décide d’y passer la nuit ou pas, on se laisse charmer par l’imposant hall et la chapelle, on retrouve notre cœur d’enfant en nous adonnant à la glissade, et on se fait plaisir avec un cocktail au bar de l’hôtel, servi dans un verre… de glace! Même si on retourne dormir dans notre propre lit, on peut visiter les chambres et les suites de cet endroit sans pareil, qui sont franchement fascinantes. Ceux qui passeront la nuit entre les murs de glace auront droit à un confort douillet – oui, oui! – et à une aventure absolument inimitable. Pour une visite en famille ou une escapade en amoureux, ce château de givre offre une expérience nordique inoubliable.

Hôtel de Glace © Dany Vachon

L’hiver à Québec promet de nous envoûter. À nos mitaines!

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.