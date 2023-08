Maison ou placements : quel est le meilleur investissement?

Les avantages d’acheter une maison sont nombreux : investissement avec effet de levier, épargne forcée (avec le paiement du prêt hypothécaire) et abri fiscal (merci à l’exemption pour résidence principale).

En revanche, « les placements sont plus liquides [on peut donc en disposer facilement] et offrent une diversification élevée, sans oublier qu’ils peuvent être effectués dans des comptes avec avantages fiscaux comme le REER, le CELI et le nouveau CELIAPP », souligne Simon Provost, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective.

Cela étant dit, quel est le meilleur investissement : acheter une résidence ou louer un appartement et investir la différence? On a fait le calcul pour vous avec deux cas de figure : un condo sur l’île de Montréal et une maison unifamiliale à Longueuil.

Scénario no 1 : vivre en ville

Dans le premier cas, vous devrez débourser 430 000 $ pour acheter un condo à Montréal (prix médian au 1er trimestre de 2023, Centris). La mise de fonds minimum requise sera de 21 500 $. En incluant la prime d’assurance prêt hypothécaire de 16 340 $ exigée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le montant du prêt hypothécaire sera de 424 840 $. Avec un amortissement de 25 ans et un taux d’intérêt de 5 %, le paiement mensuel sera de 2470 $. Lorsqu’on inclut les taxes municipales et les frais de condo, on parle plutôt d’un paiement mensuel de 2820 $. Si on estime que l’augmentation annuelle de la propriété sera de 3 % en moyenne sur 25 ans, le condo vaudra 900 300 $ dans 25 ans.

Si vous louez un logement de deux chambres à 1020 $ (loyer moyen à Montréal, SCHL), votre capacité d’épargne[1] sera de 1800 $ par mois. Selon M. Provost, « si vous investissez la somme initiale dans un portefeuille équilibré de 40 % d’obligations et de 60 % d’actions et continuez d’y investir 1800 $ par mois, la valeur de vos placements dans 25 ans sera de 964 300 $, soit 64 000 $ de plus ». Ce montant est atteint avec un rendement annuel moyen de 3,9 % net de frais.

« N’oubliez pas que pour arriver à ce résultat, le propriétaire d’une maison ou d’un condo aura payé des impôts fonciers, des frais de condo et autres pendant 25 ans, ce qui n’est pas le cas avec les placements », note-t-il. Sans parler des frais de démarrage comme l’inspection, le notaire, le déménagement et la taxe de mutation.

Scénario no 2 : cap sur la banlieue

Dans le deuxième cas, vous devrez débourser 522 250 $ pour acheter une maison unifamiliale à Longueuil (prix médian au 1er trimestre de 2023, Centris). Avec une mise de fonds minimum de 27 225 $ et une prime d’assurance prêt de 19 801 $, le prêt hypothécaire sera de 514 826 $. Toujours avec un amortissement de 25 ans et un taux d’intérêt de 5 %, le paiement mensuel sera de 2 994 $. Lorsqu’on inclut les taxes municipales, le coût mensuel est de 3 394 $. Dans 25 ans, la maison vaudra 1 093 500 $.

Si vous décidez de louer et d’investir la différence, le résultat est encore une fois plus avantageux. Avec un loyer moyen de 1020 $, la capacité d’épargne est de 2374 $ par mois. Avec le même portefeuille équilibré, vos placements dans 25 ans vaudront 1 268 800 $, soit 175 300 $ de plus.

Le verdict

Dans les deux cas, le meilleur investissement est de louer un appartement et d’investir la différence. Le hic? Il est difficile de résister à la tentation de consommer au lieu d’épargner la différence.

Selon M. Provost, il ne faut pas oublier que chaque situation est unique : « En considérant uniquement l’aspect financier, le choix est simple. Cependant, il n’y a pas que cet élément à prendre en considération. Il faut aussi penser à la qualité de vie, au besoin d’espace avec une famille, etc. » Bref, il n’y a pas que l’argent qui compte lorsqu’on envisage l’achat d’un chez-soi.

[1] La capacité d’épargne correspond au paiement mensuel d’une propriété, moins le paiement mensuel d’une location (loyer). Les assurances, le chauffage, les frais fixes ainsi que les frais de démarrage pour une propriété sont exclus.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.