Ménage de printemps : les incontournables pour briller et économiser

Pour économiser et avoir accès à toutes les belles remises, c’est vraiment facile: vous n’avez qu’à cliquer sur les liens qui vous intéressent, et vous serez automatiquement redirigés au bon endroit pour économiser!

Balayeuses, purificateurs et rafraîchisseurs d’air pour un intérieur sain

Le grand ménage du printemps est vraiment le moment idéal pour investir dans des appareils de qualité. Justement, Dyson n’a plus besoin de présentation, c’est une marque réputée pour ses innovations, mais surtout pour la qualité de ses produits.

Depuis le temps, la réputation de la qualité des produits Dyson n’est plus à faire.

Ils ont toute une gamme d’aspirateurs performants et faciles à utiliser qui assurent un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces, idéal pour quand on fait un grand ménage.

Ils vont aussi plus loin avec leur gamme de purificateurs d’air qui capturent les allergènes, les polluants et les bactéries.

Puis, pour les journées chaudes qui arrivent, allez faire une tour dans la section de leurs rafraîchisseurs d’air. Vous allez voir, ça rend l’atmosphère vraiment plus agréable et confortable.

Trouver absolument de tout, au même endroit

Qu’on le veuille ou non, Walmart est un arrêt de magasinage essentiel quand on s’est donné la mission de tout nettoyer au meilleur prix!

On y retrouve un large choix de solutions de rangement et d’organisation pour remettre de l’ordre dans toutes les pièces de la maison.

Rangement, organisation, rénovations ou grand ménage, un arrêt au Walmart est incontournable.

Offrez-vous un aspirateur performant pour un nettoyage en profondeur de toutes vos surfaces. Besoin de faire quelques petites rénos au passage? Walmart a tout ce qu’il vous faut pour ça aussi!

Psst: n’oubliez pas les produits nettoyants ménagers et les fournitures de nettoyage, on s’entend que ce sont des indispensables pour un intérieur impeccable.

Pour les gros travaux et le désencombrement

Si vous entreprenez de plus gros travaux de rénovation ou si vous avez besoin de vous débarrasser d’encombrants qui traînent depuis trop longtemps, faites appel à nos amis de chez 1-800-Got-Junk?.

1-800-Got-Junk? est là pour vous aider à désencombrer pendant le grand ménage.

Ils sont là pour vous aider à désencombrer votre sous-sol, cabanon, garage ou encore à vous débarrasser des déchets de construction.

Grâce à eux, vous pourrez vous concentrer sur le nettoyage et l’organisation de votre maison sans vous soucier du transport et de l’élimination de ces objets volumineux.

Salle de bain organisée bien rangée

Chez Linen Chest, il y a de tout pour donner un coup de frais à votre salle de bain!

On y retrouve non seulement une sélection de quincaillerie stylée, mais également de tout pour organiser votre espace avec des solutions de nettoyage et de rangement aussi pratiques que belles.

Organisation et nettoyage, mais avec tout le style offert par Linen Chest.

On y magasine pour beaucoup plus que la salle de bain: vous pouvez organiser tout le reste de votre maison en explorant les solutions proposées par Linen Chest!

Par exemple, saviez-vous qu’ils proposent des aspirateurs iRobot? Ça, ça simplifie la vie! Laissez la technologie travailler pour vous et profitez d’un intérieur impeccable, sans effort!

Cuisine organisée, maison impeccable

Pour compléter votre grand ménage du printemps, Stokes vous propose une sélection d’accessoires de cuisine, d’organisateurs et de désinfectants pour rendre votre maison encore plus accueillante et fonctionnelle.

Une cuisine rangée fait toute la différence, et Stokes est justement là pour ça.

Une cuisine rangée fait toute la différence, et Stokes est justement là pour ça.

Visitez leur section dédiée à la maison et trouvez des objets pratiques et esthétiques pour votre cuisine et vos espaces de rangement.

Que ce soit pour préparer de délicieux repas ou pour garder votre intérieur bien organisé, c’est un arrêt incontournable quand on fait un gros ménage de printemps!

Prendre soin de son corps autant que de sa maison

Le printemps n’est pas seulement l’occasion de chouchouter votre maison, mais aussi de prendre soin de vous. Pour ça, il y a les produits Isabelle Huot.

Le corps est aussi notre maison; les produits Isabelle Huot nous aident à en prendre soin.

Le corps est aussi notre maison; les produits Isabelle Huot nous aident à en prendre soin.

Si vous souhaitez perdre quelques kilos avant l’été, ne passez surtout pas à côté de ses programmes de perte de poids.

Grâce à ses méthodes éprouvées et ses conseils adaptés, vous pourrez atteindre vos objectifs tout en bénéficiant de remises en argent via le Club Boomerang! Gagnant, gagnant!

En combinant tous ces produits, le grand ménage du printemps devient carrément une expérience ludique et efficace.

En plus, grâce à Boomerang, vous profitez de remises en argent sur vos achats tout en transformant votre intérieur en un espace propre, bien organisé et accueillant. Difficile de demander mieux!

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.