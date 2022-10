Métiers du numérique : profils atypiques et diplômés universitaires recherchés

Dans un contexte où le développement de l’univers numérique s’accélère à la vitesse grand V, le monde aura de plus en plus besoin de cerveaux capables d’analyser les systèmes, de résoudre des problèmes complexes ainsi que de comprendre le fonctionnement et les enjeux des algorithmes, de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de la cybersécurité, du commerce électronique et des bases de données, croit Carl Frédéric De Celles, président du conseil d’administration de l’organisme Québec numérique.

« Au cours des dernières années, le Québec a formé beaucoup de techniciens et de gens capables de réaliser des opérations relativement répétitives, explique-t-il. Mais pour l’avenir de l’industrie, ce qui nous manque, ce sont des diplômés universitaires, des ingénieurs et des personnes en mesure de comprendre la logique des réseaux dans leur ensemble, et pas seulement des spécialistes d’un langage informatique. »

On aura besoin de développeurs pour concrétiser les idées des scientifiques et de gestionnaires pour diriger la transformation numérique des entreprises, accélérée par la pandémie, tout en les protégeant des cyberattaques, de plus en plus courantes.

L’enseignement supérieur a la cote

Sur 6 735 postes vacants au quatrième trimestre de 2020, 5 170 exigeaient une formation universitaire, soit trois fois plus que les postes vacants demandant une formation collégiale, selon le plus récent diagnostic sectoriel de TECHNOCompétences, le comité de main-d’œuvre des technologies de l’information et des communications. La rareté se fait surtout sentir du côté des analystes et des consultants en informatique, des gestionnaires de systèmes ainsi que des ingénieurs et des concepteurs de logiciels.

Plusieurs universités québécoises offrent des programmes pertinents pour répondre aux besoins de l’industrie. Mais au-delà des savoirs acquis lors de ces programmes, il faudra maîtriser des compétences transversales et des qualités essentielles au monde du travail d’aujourd’hui, dont la gestion de projets, la capacité d’adaptation, l’esprit d’équipe et la souplesse.

Le campus Québec 42, un lieu hors normes

D’autre part, la formation continue et la requalification sont essentielles pour aider l’ensemble des travailleurs à enrichir leurs compétences numériques. C’est ce qui a inspiré à Québec numérique la création du campus 42 Québec, le premier du genre au Canada.

Ce lieu hors normes permet aux participants d’acquérir des compétences en informatique sans avoir à suivre de cours magistraux, au moyen de projets réalisés en équipe. Il se trouve au cœur du quartier Saint-Roch à Québec, où plusieurs entreprises du Web et de création de jeux vidéo ont élu domicile.

« Les meilleurs candidats en informatique sont souvent des gens qui se sont formés eux-mêmes ou qui ont appris en côtoyant d’autres personnes, dit Carl Frédéric De Celles. Ils n’aiment pas nécessairement l’école et sont plutôt guidés par leur passion pour l’informatique; or, il y a peu d’offres de formations pour eux dans les programmes traditionnels. »

Les chemins qui mènent aux futurs métiers du numérique sont aussi variés que les profils de ceux et celles qui s’y intéressent. Il suffit de trouver le sien.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.