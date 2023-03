Naviguez incognito comme un ninja

C’est pour ses autres vertus que Catherine Dupont-Gagnon, directrice générale de Crypto.Québec, un organisme sans but lucratif spécialiste des questions de sécurité informatique et de vie privée, recommande d’expérimenter le Web à travers un filtre de publicités.

Cet outil identifie les modules responsables de l’affichage des publicités sur une page et en bloque l’exécution. Quand un site est épuré de ses réclames criardes, la différence s’apprécie à l’œil nu. Mais en coulisses, un filtre bloque aussi des traqueurs qui vous suivent d’une page à l’autre et qui vendent les données recueillies aux courtiers publicitaires. Wirecutter, la plateforme de tests de produits du New York Times, suggère de combiner uBlock Origin et Privacy Badger, deux extensions gratuites compatibles avec les fureteurs Chrome et Firefox.

Une protection en plusieurs couches

On peut arriver à des résultats similaires en choisissant un fureteur axé sur la vie privée. Rappelons que le modèle d’entreprise de Google repose sur la vente d’informations tirées des recherches qu’on lui soumet. «En plus, l’an dernier, c’est sur Chrome qu’il y a eu le plus de vulnérabilités », ajoute Mme Dupont-Gagnon. Firefox est une solution de rechange populaire, spécialement sur mobile, où les fureteurs «tiers» sont le moyen le plus simple de profiter d’une expérience sans traqueurs. Brave et DuckDuckGo sont deux autres possibilités qui obtiennent l’approbation de Wirecutter.

L’échelon de protection suivant consiste à couvrir ses données de navigation au moyen d’un réseau virtuel privé (VPN). En pratique, on fait passer ses données dans un « tunnel » à l’abri des observateurs potentiels, à part… le propriétaire dudit VPN. Il est donc primordial d’avoir pleine confiance dans l’entreprise à qui l’on confie son trafic. Parmi les nombreuses offres sur le marché, Proton a bonne réputation chez les experts en sécurité. Notamment parce que la compagnie fonctionne selon les lois de la vie privée suisses. Proton propose une option gratuite de son VPN, sur mobile comme sur ordinateur. Plus de fonctionnalités sont offertes en échange de 7 à 15 dollars par mois. ExpressVPN, Surfshark, NordVPN et Mullvad figurent aussi généralement parmi les fournisseurs les mieux cotés dans les médias spécialisés.

Il ne faut pas que l’utilisation de services plus sécuritaires fasse tomber dans la complaisance. Catherine Dupont-Gagnon insiste: préserver sa vie privée en ligne, c’est surtout l’affaire de bonnes habitudes. En vrac: «Rejeter les cookies qui ne sont pas essentiels à la navigation d’un site. Limiter l’accès à nos profils de réseaux sociaux. Ne pas y partager d’informations privées. S’assurer de l’authenticité des liens sur lesquels on clique et des gens avec qui on échange. Vider le cache de ses fureteurs sur mobile et sur ordinateur de temps en temps », recommande l’experte.

Les outils ne font pas tout

On peut aussi sous-traiter la surveillance de son parc informatique. Il existe des logiciels antivirus qui, pour quelques dizaines de dollars, suppriment les données obsolètes et sonnent l’alerte si un maliciel tente de s’infiltrer.

