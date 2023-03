Où magasiner pour trouver les meilleures aubaines pour bébés

Faire des économies, obtenir des remises en argent intéressantes, ça demande de la patience et beaucoup de travail, mais le Club Boomerang est là pour vous aider dans votre mission.

Des mini prix pour les essentiels

Ça grandit et ça change tellement vite, les bébés. Souvent, ça fait en sorte qu’on ne veut pas payer une fortune pour leurs vêtements. On active donc le mode de chasse aux aubaines!

Old Navy

Old Navy a une section dédiée aux indispensables pour bébé: cache-couches, pantalons, ensembles, vêtements de nuit ou de jeu.

Chez Old Navy, acheter en paquets permet d’économiser 25% de plus.

Profitez de leurs collections disponibles en paquets, et augmentez vos économies! Les ensembles de shorts, une-pièces à pieds, barboteuses et autres essentiels du quotidien rapportent une économie de 25% additionnelle quand vous passez à la caisse.

PatPat

Envie de vous plonger dans une caverne d’Alibaba pour enfants? Découvrez PatPat, un marchand du Club qui a de tout pour habiller les petits de la tête aux pieds!

Chez PatPat, la liquidation de morceaux comme ceux-ci commence à moins de 10$!

Attention, assoyez-vous bien… parce que les produits de la section liquidation commencent à moins de 10$!

Difficile de trouver une meilleure adresse pour habiller les petits de la tête aux pieds et surtout, pour trouver une tenue chic pour un événement spécial, sans se ruiner!

Hatley

Connaissez-vous la marque Hatley? Si on vous dit North Hatley, vous pensez sûrement au village québécois? Oui, c’est bien là qu’est née cette ligne de vêtements pour les jeunes.

Leur collection bébé & tout-petit pour les 0 à 4 ans est absolument adorable et regorge de couleurs vives et de motifs rigolos.

On ne manque surtout pas l’occasion de jeter un coup d’œil aux sections soldées d’Hatley.

Chasseurs d’aubaines, ne manquez surtout pas les sections soldes pour filles, garçons et bébés. Puisque les morceaux sont plus chers à la base, on ne se gêne pas pour y économiser!

Ceux qui cherchent à consommer de manière responsable seront ravis d’apprendre qu’Hatley fait concevoir plusieurs de ses vêtements en Inde où elle collabore sur place avec l’organisme Sevalaya qui offre gratuitement un abris, de la nourriture, de l’éducation et du soutien à des milliers d’enfants, dont plusieurs orphelins.

Gap

Pour compléter sa garde-robe de rêve, Gap, qui n’a plus besoin de présentation, a une section bébé tout à fait craquante.

Bonne chance pour résister à la collection pour enfants de Gap… heureusement qu’ils ont des soldes!

Découvrez leur collection vacances qui vous donnera le goût de sortir votre téléphone et de créer de super photos pour votre Instagram d’enfant star!

Psst, juste comme ça: le Club Boomerang donne aussi des remises en argent sur vos achats chez Carter’s et chez Walmart.

On ne va pas se mentir, ce sont aussi des arrêts magasinages essentiels quand on s’est donné la mission de trouver les meilleures aubaines!

Petits pas, pas de compromis

Comme on dit, pas de compromis pour les pieds des petits surtout quand vient le temps d’aller jouer dehors! Ça tombe bien, parce que ce n’est pas quelque chose que Bogs prend à la légère.

Le marchand propose des bottes pour les enfants qui chaussent du 4 ou plus. D’hiver ou de pluie, leurs modèles sont ultra colorés et conçus pour durer et les protéger contre toutes les intempéries.

La durabilité des Bogs ou le style des Crocs, peu importe, il y en a pour enfants.

Saviez-vous que les Crocs s’adaptent aux pieds des enfants à partir d’un an!

En plus des classiques sandales, la marque fait aussi de belles bottes de pluie.

Sinon, côté design, vous avez le choix entre les couleurs et graphiques de Disney, Marvel, Pokémon, Hello Kitty, Pixar, la NBA, Harry Potter et les cartoons de Warner Brothers. Vraiment, il y en a pour tous les goûts!

Prendre soin de bébé

Well.ca, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour économiser!

Grâce aux remises en argent du Club Boomerang, vous allez sauver de l’argent sur tout plein d’articles: pour la chambre, la poussette, le siège d’auto, et même sur les soins buco-dentaire et des jouets!

Pas besoin de stresser à trouver un cadeau pour une fête d’enfant quand on connait Well.ca.

Vous êtes invité à une fête d’enfants et vous manquez d’idées d’avance? Respirez un peu, Well.ca a une section d’idées-cadeaux ludiques et créatifs que petits et grands souhaitent recevoir.

Immortaliser ses souvenirs

Ah, les enfants… ça pousse trop vite, ces petites bêtes-là! Il faut absolument immortaliser le plus de souvenirs que l’on peut.

Ça paraît peut-être banal, mais avez-vous pensé faire un livre photos? Ou encore prendre la photo du petit dernier qui fait ses premiers pas et en faire un casse-tête personnalisé?

Ou même, au lieu de faire encadrer une photo, pourquoi ne pas la faire imprimer sur une toile personnalisée?

N’importe quel souvenir imprimé chez Vistaprint fait un cadeau mémorable à offrir.

Sur le site de Vistaprint, il y a autant d’options qu’il y a de personnes et vous allez voir: c’est le genre d’attention qui, une fois reçue, soutire toujours quelques larmes de bonheur.

Que ce soit pour la maison, le chalet ou pour amener chez les grands-parents, ça ne passera pas inaperçu!