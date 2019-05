Passez au vert et prenez les devants !

Bonne nouvelle : Hydro-Québec peut aider votre entreprise à optimiser sa consommation d’énergie grâce à une énergie propre et renouvelable à plus de 99 %. Dans le cadre de son programme Solutions efficaces, Hydro-Québec offre un soutien financier aux entreprises installées au Québec, actives dans les marchés industriel, commercial et institutionnel, qui ont des projets de rénovation, de modernisation ou de construction.

Ainsi, que vous travailliez au sein d’une usine, d’un commerce ou d’un établissement d’enseignement, par exemple, votre entreprise ou votre regroupement pourrait améliorer son efficacité énergétique et réduire son empreinte carbone, tout en maximisant ses investissements.

De plus, ingénieurs, entrepreneurs, maîtres électriciens, etc. peuvent jouer un rôle actif à titre d’agrégateurs en présentant à Hydro-Québec les projets de divers clients pouvant bénéficier d’un appui financier.

Tout en profitant d’une aide financière illimitée, votre entreprise consommera une énergie propre et renouvelable à plus de 99 %, ce qui est un avantage concurrentiel à l’ère du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques. En misant sur l’hydroélectricité pour répondre à vos besoins énergétiques, votre entreprise se positionne naturellement comme responsable et soucieuse de l’environnement.

Exemples de mesures admissibles Un établissement d’enseignement qui installe des thermopompes géothermiques afin de récupérer la chaleur et le froid et qui remplace ses luminaires existants par des DEL avec l’ajout de détecteurs d’occupation peut obtenir un appui d’environ 64 000 $. Un commerce de détail d’une surface de 9 000 m2 qui installe 225 luminaires DEL de la catégorie Design Light Consortium Premium de 20 000 lumens et des commandes adaptatives peut bénéficier d’un financement d’environ 21 000 $. Plus de 200 mesures d’économie admissibles Canon à neige

Équipements (pompes à chaleur et refroidisseurs)

Éclairage général

Énergie solaire

Enveloppe thermique

Récupération de la chaleur

Réfrigération d’aliments et de surfaces glacée

Refroidissement dans les procédés

Électrotechnologies de procédés, etc.

Faites le calcul !

Vous avez des projets sur votre table à dessin ? Au moyen de l’outil automatisé OSE, calculez le montant auquel votre entreprise pourrait avoir droit en procédant à une mesure admissible sur le plan de l’efficacité énergétique.

Hydro-Québec a prévu une offre sur mesure pour les projets dont les changements à mettre en place ne sont pas admissibles. Elle comprend un soutien technique, un accompagnement personnalisé tout au long du projet, de même qu’un appui financier. L’admissibilité à l’offre sur mesure doit toutefois être confirmée auprès de la société d’État.