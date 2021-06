Picasso et vie de château

Le plan de déconfinement, qui arrive comme un vent d’air frais juste à temps pour l’été, permet aux voyageurs et aux artisans de l’industrie touristique de faire enfin des plans pour les vacances. On le voit déjà, les Québécois et les Québécoises seront nombreux et nombreuses à explorer la province, pour le plus grand bonheur de ceux et celles qui les accueillent.

C’est tout particulièrement vrai à Québec, une des destinations les plus visitées du pays. Année après année, la capitale, avec ses jolies rues, ses restaurants, ses commerces en tous genres et ses centaines d’attraits touristiques, continue de gagner le cœur des visiteurs. Bien qu’on aime déjà beaucoup en temps normal la frénésie des quartiers du Vieux-Québec, l’absence de voyageurs internationaux donnera peut-être aux vacanciers de la province une occasion unique et inusitée de venir s’y balader et de découvrir le berceau de l’Amérique française sous un nouveau jour. À ce titre, question de bien marquer le coup et de chasser la morosité des derniers mois, la ville a choisi d’investir dans une programmation toute spéciale, avec plus de 500 activités récurrentes ou spontanées qui permettront de se changer les idées en toute sécurité jusqu’au mois d’octobre.

Quoique le tourisme sera certainement plus local, la ville ne manquera toutefois pas de revêtir les atours des grandes capitales internationales, en accueillant deux événements majeurs mettant en vedette le bouillonnant esprit créatif de Picasso. Au Musée national des beaux-arts du Québec, qui ne cesse de multiplier les bons coups ces dernières années, on pourra voir une exposition réunissant une sélection de chefs-d’œuvre du prolifique maître catalan. Ce sont ainsi pas moins de 77 tableaux originaux, issus de la collection du Musée national Picasso-Paris, qui seront présentés au pavillon Pierre Lassonde. De la grande visite, comme on dit!

Mais ce n’est pas tout, du côté du Centre des congrès, on proposera aussi en première mondiale l’événement Imagine Picasso, une expérience immersive hors du commun où, grâce à des techniques de projection à la fine pointe de la technologie, les visiteurs seront absorbés dans une sélection de 200 tableaux projetés sur les murs, les planchers et diverses formes géométriques rappelant des origamis. Voilà sans aucun doute une manière parfaite de découvrir le travail du peintre le plus connu du 20e siècle en famille.

Ensuite, Québec, il suffit de s’y balader pour se rendre compte que la ville se découvre elle aussi comme un musée. On y trouve de grands classiques comme Fairmont Le Château Frontenac – qu’on peut visiter et qui offre aussi à ses clients des promenades accompagnées dans le Vieux-Québec et le Petit Champlain –, mais aussi des quartiers effervescents, riches de développements contemporains, comme Saint-Roch et Limoilou. Autant de parcours qui nous permettent de découvrir des commerces et des produits locaux.

Chose certaine, les hôteliers et les restaurateurs ont été très touchés par l’engagement des citoyens de la province envers les commerçants et les producteurs d’ici, à telle enseigne qu’ils sont prêts à les remercier pour leur solidarité. Par exemple, au Château Frontenac, justement, on offre 30% de rabais à tous les résidents du Québec qui désirent dormir au célébrissime hôtel, bâtiment emblématique du Vieux-Québec. Cette promotion durera jusqu’à la fin de l’année et pourrait bien attirer les visiteurs pour des escapades automnales. Aussi, pour ceux qui aimeraient se simplifier la vie et qui apprécient les vacances «tout inclus», le château offre une formule de luxe où tout est prévu : trois repas dans les restaurants de l’hôtel ou servis à la chambre, l’alcool et même les activités.

Toutes ces offres ainsi que les attraits proposés dans la capitale ont été développés en respect des règles sanitaires. Que ce soit au Musée national des beaux-arts, au Centre des congrès ou au Château Frontenac, des protocoles très stricts ont été mis en place afin qu’on puisse se divertir et se reposer en toute sécurité. On n’a donc pas à craindre de se retrouver dans des lieux bondés. Pour Maxime Aubin, directeur adjoint, marketing et communication au Fairmont Le Château Frontenac, intégrer ces règles fait désormais partie de la mission fondamentale des établissements touristiques.

«Notre travail a toujours reposé sur la notion d’hospitalité. Accueillir des visiteurs, leur offrir un endroit confortable où ils peuvent se détendre et se sentir en sécurité, quand on y pense, c’est notre spécialité! L’an dernier, en quelques semaines, nous avons pu mettre en place des processus afin de nous assurer qu’un séjour chez nous est synonyme de repos et de tranquillité. On peut dire que cette année, c’est désormais tout bonnement intégré dans nos pratiques d’accueil et nous n’avons aucun doute qu’en venant nous visiter, les voyageurs pourront profiter de l’ambiance festive et animée de la ville sans se faire de soucis. Le plus important sera vraiment de s’amuser, on l’a bien mérité!»

Le conseil le plus précieux qu’on puisse donner aux visiteurs qui voudront goûter aux charmes de Québec pendant la belle saison sera de bien prendre le temps de réserver leurs places, que ce soit pour les expositions, les hôtels, les divers attraits et les restaurants. On aura certainement plus d’espace pour explorer les beautés de la ville, mais comme les places sont limitées afin de respecter les normes de distanciation, il vaut mieux annoncer son arrivée à l’avance. La plupart des établissements offrent la possibilité de planifier les visites et d’acheter des billets en ligne. Aussi, l’Office du tourisme de Québec offre, à tous les visiteurs qui réservent deux nuitées dans les hôtels participants, une carte-cadeau d’une valeur de 75$ qu’on pourra dépenser à sa guise dans plus de 2000 commerces et attraits de la ville. Voilà un bon plan à garder en tête. Notez toutefois qu’il faut acheter cette offre spécifiquement au moment où vous réserverez l’hôtel de votre choix. En cas de doute, n’hésitez pas à téléphoner pour vous assurer qu’on pourra vous accueillir. Tout cela, évidemment, ne devrait pas vous empêcher de vous aventurer au hasard des rues et des magnifiques parcs en toute liberté!

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.