Plus en forme, plus en contrôle

La recommandation de Santé Canada pour être en bonne santé physique est simple. Les adultes doivent être actifs au moins 150 minutes par semaine en mettant l’accent sur des activités aérobiques et en travaillant leur tonus musculaire. Pour ce qui est de la santé mentale, c’est plus complexe, mais pas mission impossible, constatent des chercheurs.

Isabelle Doré, professeure adjointe à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, recueille des données pour établir le lien entre activité physique et santé mentale. « Les activités d’intensité modérée à vigoureuse, comme une course où l’on commence à avoir de la difficulté à maintenir une conversation, sont les plus bénéfiques, tant pour la santé physique que psychologique », souligne-t-elle.

En explorant les raisons qui incitent à la pratique d’activités physiques, elle a découvert que l’aspect social – la première motivation des adolescentes à bouger – aide à améliorer la santé mentale, même si la fréquence et l’intensité de l’activité sont moindres. « On n’en tient plus compte seulement dans les équipes sportives, précise-t-elle. Des études se penchent sur des initiatives, comme les clubs de plein air, qui permettent d’avoir des interactions sociales et d’obtenir du soutien lorsqu’on fait face à l’adversité, tout en démocratisant la pratique d’activités physiques. »

Choisir sa recette gagnante

Pour que l’habitude de bouger soit durable, il faut un ingrédient essentiel : le plaisir. « Prendre soin de sa santé, être avec des amis et vouloir vivre de nouvelles expériences sont toutes des raisons de s’y mettre, mais surtout de maintenir la pratique à long terme », affirme Isabelle Doré.

Comment éviter que l’activité physique devienne une charge mentale de plus, qui augmente la pression et le stress ? « Il faut en faire une priorité et ne pas hésiter à la morceler, répond Isabelle Doré. Il est faux de croire qu’il faut faire 60 minutes de sport en continu pour en retirer des bénéfices. » Dix minutes de marche rapide ou quelques exercices entre deux réunions peuvent faire une grande différence dans l’humeur et la concentration, et même nous rendre plus productifs dans les heures qui suivent.

Être actif a donc une influence sur la vie professionnelle. « L’activité physique renforce le sentiment de compétence, d’appartenance et d’autonomie, qui sont les trois besoins psychologiques fondamentaux », rappelle l’experte, qui croit que les entreprises ont un rôle clé à jouer dans la promotion de l’activité physique chez leurs employés.

