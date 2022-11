Prêt à avancer dans le grand jeu de la vie ?

Une séparation entraîne tout un lot de bouleversements émotifs et personnels. Mettre nos papiers en ordre dans une telle situation s’avère non seulement nécessaire, mais cela peut aussi procurer une certaine paix d’esprit et une (re)prise de contrôle. Si vous étiez couvert par la police d’assurance collective de votre partenaire, il est important de prévoir une couverture pour répondre à vos nouveaux besoins. À l’inverse, si vous adhérez à une assurance collective, il est temps de réviser vos protections et votre profil, notamment le nom des bénéficiaires. Il vous faudra aussi penser à modifier vos assurances auto et habitation. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’un changement dans votre état civil est un bon moment pour réévaluer vos besoins – en matière de coeur tout comme en matière d’assurance.