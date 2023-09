Programme moi : Comment économiser sur ses dépenses quotidiennes

Voici le fonctionnement du programme, et comment en profiter au maximum.

Accumulation de points

Pour commencer à accumuler des points, il faut d’abord s’inscrire au programme moi, télécharger les applications de chaque enseigne (Metro, Jean Coutu, Super C, Première Moisson, Brunet), et numériser sa carte de membre lorsqu’on passe à la caisse des commerces participant au programme.

Chaque dollar dépensé avant taxes vous rapporte 1 point dans tous ces commerces, à l’exception du Super C, qui offre seulement des points bonis à partir d’offres personnalisées et de produits ciblés.

Pour obtenir des points bonis, il faut sélectionner les offres personnalisées dans les applications mobiles de chaque commerce, et porter attention aux items en magasin qui offrent des points bonis. Les offres personnalisées varient en fonction de vos habitudes d’achat, et exigent parfois un seuil de dépenses minimales (ex. 100 points sur un achat d’au moins 50 $) ou l’achat d’items d’une certaine marque ou catégorie. Les circulaires de chaque commerce indiquent de façon hebdomadaire quels items sont en solde, mais également quels items peuvent rapporter des points bonis. De plus, les membres du programme moi peuvent parfois profiter de « prix membres », c’est-à-dire de réductions offertes exclusivement aux membres sur certains items.

Échange de points

Chaque 500 points accumulés vous font économiser 4 $. Les points s’accumulent au fil du temps et vous pouvez les échanger à n’importe quel moment, au commerce de votre choix. Il faut un minimum de 500 points pour faire un échange, mais il n’est pas nécessaire de franchir la prochaine tranche de 500 points pour échanger ses points. Ainsi, il est possible d’échanger 1375 points pour un rabais de 11 $ sur sa facture, par exemple.

Voici quelques astuces pour maximiser vos économies avec le programme moi :

Télécharger les applications de chaque enseigne qui fait partie du programme

Chaque semaine, accepter les offres personnalisées des commerces du programme où vous comptez magasiner

Planifier les achats de la semaine en fonction de ces offres et de la circulaire

Porter une attention particulière aux prix réduits pour les membres moi qui vous permettent d’économiser

Payer avec une carte de crédit qui multiplie les points attribués à chaque dollar dépensé

Faire coup double avec les cartes de crédit

En passant à la caisse chez Metro, Première Moisson, Brunet, Super C et Jean Coutu, vous pouvez obtenir 1 point supplémentaire par dollar dépensé en payant avec la carte moi RBC Visa. Ainsi, une facture de 100 $ d’épicerie (avant taxes) vous donnera 200 points Moi (100 de base, et 100 avec la carte de crédit), sans compter les points bonis que vous pouvez accumuler à travers les offres.

Il existe aussi plusieurs cartes de crédit qui offrent des taux élevés de remise en argent et de points de récompense à l’épicerie, comme la Carte CobaltMD American Express et la Carte de crédit MastercardMD World EliteMD Récompenses MBNA qui offrent 5 points par dollar dépensé à l’épicerie, et la Carte MastercardMD* BMOMD Remises World EliteMD* qui offre 5% en remise en argent.

En numérisant votre carte de membre moi à la caisse et en payant vos achats avec une carte de crédit avantageuse, vous pouvez donc faire coup double sur vos achats et être récompensé davantage. Si vous hésitez entre les points et les remises en argent, lisez notre article sur le sujet.

Finalement, il est possible de combattre l’inflation en maximisant le retour sur vos achats de tous les jours avec le programme moi, en l’utilisant de façon judicieuse. Si vous êtes plutôt client chez IGA, nous vous conseillons de vous tourner vers le programme Scène+ pour accumuler et échanger vos points. Et pour trouver la carte de crédit qui vous convient, utilisez notre comparateur.

Ce contenu a été produit par l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.