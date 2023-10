Questions aux experts : que faut-il savoir sur la NF1?

La neurofibromatose de type 1 (NF1) est une maladie neuro-cutanée qui peut être héréditaire. C’est une des maladies génétiques les plus courantes, touchant environ une personne sur 2500.

L’oncologue Valérie Larouche et le neurologue Michel Sylvain du Centre hospitalier de l’Université Laval et du Centre mère-enfant Soleil de Québec traitent des patients en pédiatrie atteints de NF1. L’équipe de Patient Voice s’est entretenue avec eux pour en apprendre davantage sur la maladie; l’importance d’un traitement holistique, notamment en ce qui concerne le développement des neurofibromes; et les avancées de recherche qui transforment des vies au Canada.

Quelles sont les principales manifestations de la NF1?

Dr Sylvain La NF1 s’attaque principalement au système nerveux, où elle cause des neurofibromes qui peuvent entraîner des complications. Un premier examen neurologique général va permettre de dresser un portrait des organes atteints. Par exemple, il est fréquent de voir se développer une scoliose, des complications ophtalmologiques ou des troubles d’apprentissage chez les patients atteints de NF1 à cause de l’emplacement des lésions.

Souvent, le patient se fait diriger vers moi par un dermatologue, un médecin de famille ou un pédiatre à cause de taches « café au lait », l’un des signes les plus courants de la NF1. Pour obtenir un diagnostic, il faudra passer par un généticien qui va confirmer si le gène est effectivement muté; de là, on crée un plan de traitement personnalisé qui va changer tout au long de la vie du patient.

Dr Michel Sylvain

À quoi ressemble un plan de traitement pour un patient atteint de NF1?

Dr Sylvain Le patient va devoir être suivi toute sa vie. Comme on ne peut pas guérir la NF1, on travaille beaucoup en prévention pour assurer une bonne qualité de vie. Dans le cas de patients enfants, ça demande beaucoup de résilience de la part des familles : les rencontres avec les spécialistes sont longues et fréquentes et les procédures peuvent être difficiles pour l’enfant. On fournit beaucoup d’information aux parents et leur participation est essentielle pour suivre l’évolution de la maladie et prévenir les manifestations graves.

Dre Larouche Le suivi des neurofibromes est un aspect important. La majorité des patients verront apparaître de petits neurofibromes sous-cutanés, mais jusqu’à cinquante pour cent d’entre eux auront aussi des neurofibromes dits plexiformes. Ils sont plus volumineux et se présentent comme des tumeurs chroniques le long des nerfs périphériques. Ces lésions peuvent affecter grandement la qualité de vie du patient et même réduire davantage son espérance de vie.

Lorsque les neurofibromes plexiformes sont encore petits, on peut fournir du soutien non invasif comme des orthèses ou un corset. Si le neurofibrome devient trop gros ou affecte un organe important, on envisage la chirurgie. Toutefois, comme ce sont des fibromes nerveux, l’opération est délicate et il y a des risques de séquelles neurologiques ou de reprogression de la tumeur par la suite.

Les inhibiteurs de MEK * (un type de thérapie ciblée) ont changé la donne : on peut maintenant les utiliser au Canada pour stabiliser ou réduire un neurofibrome non opérable. Des données à long terme ont montré que près de soixante-dix pour cent des patients voient une diminution du volume des lésions avec ce type de thérapie. On observe aussi une amélioration de la qualité de vie : diminution de la douleur et sevrage des analgésiques, retour de la mobilité, etc.

* Les MEK (kinases activées par les mitogènes) sont des protéines naturelles qui stimulent la prolifération des cellules. Les MEK sont parfois exprimées de façon désordonnée en raison de la mutation du gène NF1, causant une multiplication anormale des cellules, d’où l’apparition de tumeur. Les inhibiteurs de MEK diminuent l’hyperexpression de la voie MEK et donc réduisent la capacité des cellules anormales de proliférer.

Dre Valérie Larouche

Qu’implique une approche holistique du traitement de la NF1? Quels autres éléments sont importants dans les soins continus?

Dr Sylvain Selon les manifestations, on va travailler avec des ophtalmologistes, des dermatologues, des chirurgiens ou des professionnels de la réadaptation (orthopédie, physiatrie, etc.). Et n’oublions pas le soutien des psychologues et des intervenants sociaux et scolaires pour assurer un cheminement adapté.

Dre Larouche La détection précoce des lésions permet de limiter grandement les manifestations de la NF1. Il y a eu une belle avancée dans le développement de la volumétrie en radiologie qui facilite le suivi des neurofibromes. Cette technologie est présentement disponible dans quelques centres aux États-Unis et accessible sur demande. Il y a actuellement une volonté de développer cette technique d’imagerie au Canada.

Et les études cliniques! Lorsque le patient y est admissible — même enfant —, on le suggère toujours. Des patients dans la province ont notamment participé à des essais cliniques portant sur certains inhibiteurs de MEK qui sont maintenant plus accessibles grâce aux données de la recherche clinique. Grâce à une meilleure connaissance de la biologie moléculaire du développement des tumeurs, il se développe de nouveaux traitements ciblés pour mieux soigner.

Les praticiens en neuro-oncologie de la province peuvent discuter des cas plus complexes avec leurs collègues. Les familles des patients apprécient généralement ces initiatives, car elles permettent d’obtenir un consensus d’équipe en ce qui concerne l’avenue thérapeutique potentielle.

Que voulez-vous dire aux parents d’enfants atteints de NF1?

Dre Larouche C’est une maladie qui peut être évolutive. Certains patients ne nécessiteront pas de traitement, tandis que d’autres en auront besoin avec un suivi plus fréquent. Il existe plusieurs options pour soutenir et améliorer la qualité de vie des patients, il ne faut pas hésiter à les employer!

L’Association de la neurofibromatose du Québec est une belle communauté de spécialistes et de proches de patients; on peut y trouver de l’information et de l’entraide. C’est important pour les familles de savoir qu’elles ne sont pas seules.

Dr Sylvain Je veux leur dire que leur enfant va avoir une vie intéressante, une vie où il va pouvoir s’épanouir. Les jeunes patients atteints de NF1 rencontrent des obstacles, mais avec un suivi adéquat et les avancées médicales des deux dernières décennies, il y a de l’espoir. Les équipes qui encadrent les patients sont très impliquées dans leur bien-être et ensemble, on arrive à traverser les épreuves.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes touché par la neurofibromatose de type 1, il existe une communauté de patients, de partenaires de soins et de cliniciens qui peut vous aider. Pour obtenir des ressources et du soutien, veuillez communiquer avec l’Association de la neurofibromatose du Québec (ANFQ) à [email protected]. L’ANFQ fait équipe avec Patient Voice pour sensibiliser le public à la NF1. Patient Voice est une plateforme de témoignage pour les patients, les cliniciens et les personnes qui prodiguent des soins au Canada.

