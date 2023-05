Raconter son entreprise dans son infolettre

L’infolettre est un moyen efficace de communiquer avec vos clients et de renforcer votre image de marque. En racontant l’histoire de votre entreprise, vous pouvez vous différencier de la concurrence, renforcer la crédibilité de votre entreprise et fidéliser vos lecteurs.

Il est important de définir clairement votre objectif et votre message. Déterminez ce que vous voulez transmettre et à qui vous vous adressez. Quelle est la valeur ajoutée de votre entreprise ? Quels sont les besoins et attentes de vos lecteurs ? Quelle action souhaitez-vous qu’ils accomplissent après avoir lu l’infolettre ?

Une fois que vous avez défini votre objectif et votre message, utilisez des histoires convaincantes pour les communiquer. Les histoires touchantes ou inspirantes peuvent aider à impliquer émotionnellement vos lecteurs, augmentant ainsi leur engagement avec votre entreprise. Racontez comment votre entreprise a surmonté des obstacles ou résolu des problèmes. Utilisez des exemples concrets pour illustrer les avantages de vos produits ou services.

Afin de créer un lien avec ses lecteurs, il faut adopter un ton qui reflète la personnalité de son entreprise et qui correspond à son public cible. On peut utiliser le tutoiement ou le vouvoiement, le langage familier ou soutenu, l’humour ou le sérieux, selon le contexte et le message. On peut aussi s’adresser directement à ses lecteurs en utilisant des questions, des interpellations ou des appels à l’action. Vous pouvez aussi personnaliser votre infolettre en incluant des noms et des anecdotes.

Il est important de choisir un format adapté. Selon le type d’information que l’on veut partager, on peut opter pour un format narratif, informatif, éducatif, promotionnel ou divertissant. On peut aussi varier les formats selon les rubriques ou les sections de son infolettre. L’important est de respecter la cohérence et la lisibilité de son contenu.

Une communication régulière avec vos lecteurs fera une grande différence. Communiquez assez souvent pour maintenir leur intérêt et leur fidélité, mais pas trop souvent pour ne pas les submerger ou les ennuyer.

Terminez votre infolettre avec un appel à l’action. Posez des questions et demandez l’avis de vos lecteurs sur des sujets pertinents. Dirigez vos lecteurs vers votre site web ou incitez-les à vous contacter directement.

Avec une définition claire de l’objectif et du message de votre infolettre, des histoires fascinantes, une interaction régulière avec vos lecteurs et un appel à l’action clair et concis, vous pouvez créer une infolettre réussie. Continuez à analyser et à tester pour améliorer constamment votre taux d’ouverture et de clic.

Prêt à lancer votre infolettre?

Il existe différentes offres en ligne pour créer votre infolettre, dont celle de beehiiv. Cette plateforme permet de gérer les aspects essentiels à une infolettre comme les listes d’envoi, les gabarits personnalisables, les statistiques et métriques de performance ainsi que des outils de monétisation. Son offre gratuite comme ses forfaits payants se démarque de la concurrence.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.