Solidarité numérique

Voici trois OSBL auprès desquels Adviso s’est engagée et pour qui la stratégie numérique a été capitale au cours des derniers mois. Découvrez comment il est possible de partager son expertise pour faire le bien, une stratégie numérique à la fois.

Swab The World

Mai Duong, Cofondatrice

En 2013, j’ai appris que j’étais atteinte de leucémie et que je pouvais uniquement recevoir des cellules souches d’une personne qui partageait mes origines vietnamiennes. Sauf qu’au Canada, près des trois quarts des donneurs de moelle osseuse sont caucasiens. J’ai alors lancé une campagne en ligne et ça m’a sauvé la vie.

Cette expérience m’a amenée à cofonder Swab The World, un organisme voué à diversifier le registre mondial des donneurs de cellules souches. Le numérique est indispensable pour rejoindre des candidats d’origines variées et répondre à leurs questions. Grâce à des campagnes en ligne ciblées, on a aussi pu aider à jumeler des donneurs et des malades au Canada, aux États-Unis et au Japon!

Le 24h Tremblant

Valérie LeBlanc, Spécialiste communications et marketing relationnel

L’hiver dernier, c’était simplement impossible de présenter le 24h Tremblant dans sa formule habituelle. Mais en même temps, on ne pouvait pas rester sans rien faire. Les organismes qu’on appuie avaient perdu 60 % de leurs dons, mais le cancer chez l’enfant, lui, ne prenait pas de pause.

On a donc misé comme jamais sur le numérique comme force motrice de notre événement. En multipliant les initiatives et en mettant la communication narrative au cœur de notre stratégie, on a réussi à mobiliser les gens à participer virtuellement à l’événement et à remettre plus de 2,25 millions de dollars à nos fondations partenaires!

Pour 3 Points

Laurence Proulx Therrien, Directrice des Opérations

Notre organisme part du principe que les jeunes engagés dans un sport sont motivés à réussir. On forme donc les entraîneurs pour qu’ils puissent devenir aussi des mentors. Un entraîneur, typiquement, ça prépare les sportifs pour une compétition. Nous, on lui donne les habiletés afin qu’il puisse préparer les jeunes pour la vie!

Grâce aux formations en ligne, on a pu maintenir un lien avec nos entraîneurs et avec les jeunes à un moment où ça comptait. On a aussi optimisé nos interactions avec les donateurs. En segmentant la base de données de l’organisme, on peut poser des gestes pertinents pour chacune des catégories de partenaires.

Voilà un petit échantillon des organismes et entreprises qu’aide Adviso. D’une cause à l’autre, une constante demeure : pour les employés de l’entreprise, il s’agit d’une grande source de fierté, car à travers ces projets, ils ont l’occasion de contribuer concrètement au développement de programmes qui sont des moteurs de santé, de mieux-être et, plus globalement, d’engagement social.

Et ça continue! Adviso a déjà entamé des projets pour 2022 avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal, SACCADE, la Fédération mondiale de l’hémophilie et le 24h Tremblant.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.