Stratégies de décaissement pour une retraite paisible

« Nous ne voudrions pas construire une maison sans avoir un plan d’architecte, alors pourquoi ne pas se doter d’un plan d’utilisation de nos épargnes pour mieux bâtir notre avenir? Ceux qui prendront le temps de préparer ce plan seront mieux outillés pour profiter de leur retraite », illustre Martin Cyrenne, FSA, FICA, associé principal chez Normandin Beaudry.

Il existe différentes stratégies de décaissement pour utiliser efficacement les épargnes durant la retraite – stratégies qui peuvent être combinées et qui, surtout, doivent être modifiées au fil du temps. Voyons-en quelques-unes proposées par Martin Cyrenne.

Le report des rentes gouvernementales

Une première approche consiste à retarder le versement des rentes gouvernementales, ce qui permet d’augmenter de façon importante le montant de rente versée et, par le fait même, de minimiser les principaux risques à la retraite, comme l’inflation et la longévité. Cette approche est efficace pour une majorité de Québécois.

Les paniers d’investissement

Une stratégie commune et prudente : créer deux « paniers d’investissement », un pour le court terme et l’autre pour le long terme. Dans le premier, on investit les sommes qu’on estime vouloir décaisser au cours des trois prochaines années, puis on investit l’excédent dans le panier long terme. Il faut habituellement opter pour une approche de placement plus conservatrice dans notre panier court terme et pour une autre légèrement plus audacieuse dans le panier long terme. Cette stratégie demande plus de connaissances financières; de plus, les montants annuels de décaissement doivent être réévalués régulièrement pour s’assurer de ne pas survivre à ses épargnes.

La rente viagère

Une stratégie intéressante qui permet d’être moins soumis à la fluctuation des marchés financiers consiste à opter pour l’achat d’une rente viagère pour une partie de nos épargnes. Beaucoup d’individus ne sont pas à l’aise de transférer la totalité de leurs actifs vers une compagnie d’assurances, par exemple; un achat partiel est moins coûteux et permet entre autres de gérer le risque de longévité.

L’objectif : avoir la paix d’esprit pendant de nombreuses années

Des conseils de haut niveau s’appliquent, peu importe la stratégie pour laquelle vous optez. Il est de plus nécessaire de bien connaître les frais liés à vos vos fonds de placement, mais aussi aux services que vous recevez. Une économie annuelle de 1 % peut ajouter plusieurs années de décaissement!

Accumuler un fonds de retraite est un défi dans le monde d’aujourd’hui. Selon votre espérance de vie, vous devrez peut-être puiser dans vos épargnes pendant presque autant d’années que vous avez travaillé! Si vous profitez de la vie tout en gérant efficacement vos épargnes accumulées, vous aurez la paix d’esprit pendant de très nombreuses années.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.