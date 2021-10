Tisser des liens

Après de longs mois passés à travailler et à dialoguer devant nos écrans, cette année de pandémie a confirmé l’apport inestimable des outils modernes de communication, mais l’isolement forcé auquel nous avons été confrontés a aussi révélé l’importance des rapports humains.

Ces questions sont au cœur des réflexions que veut susciter l’organisme Printemps numérique avec la tenue de la troisième édition de MTL connecte, du 12 au 17 octobre, qui rassemblera certaines des plus grandes sommités du monde numérique et plus de 10 000 professionnels de diverses industries. Le thème de la renaissance s’est imposé, puisqu’on vit une transformation profonde qui annonce un renouveau passionnant.

Au moment où nous commençons à entrevoir un éventuel retour à la normale, l’événement sera présenté en formule hybride : en ligne, bien sûr, ainsi qu’en présentiel, à Montréal, alors que le visiteur expérimentera une pleine immersion, environnement olfactif et réalité virtuelle étant au programme. « Notre but a toujours été d’accompagner la transformation numérique, mais notre objectif principal est de générer une sorte de pollinisation croisée en favorisant les échanges entre différents secteurs d’activité », précise l’organisateur de l’événement, Mehdi Benboubakeur.

L’avenir se conjugue au présent

Autour de grands thèmes – cybersécurité, ville du futur, robotique, créativité, technologie financière, intelligence artificielle, développement durable, travail de demain, éducation –, MTL connecte propose six journées bien remplies où les participants pourront entendre les plus grands spécialistes de la scène internationale, assister à des panels abordant des enjeux clés et, surtout, profiter d’activités de réseautage lors d’ateliers et de rencontres.

Les spécialistes du numérique y trouveront leur compte, tandis que des participants de tous les milieux y acquerront des outils essentiels à leur développement.

« Ce n’est pas pour rien que l’événement s’appelle MTL connecte; notre formule ne repose pas que sur le contenu, il faut créer une réelle interactivité », précise Mehdi Benboubakeur, qui aime rappeler que les innovations les plus révolutionnaires viennent parfois d’endroits inusités. « Prenez la réalité virtuelle : il s’agit d’une technologie qui a été poussée par l’industrie du jeu vidéo, mais qui est aujourd’hui utilisée en médecine de pointe et en architecture. C’est exactement ce que l’on cherche : faire circuler le savoir et les technologies pour démocratiser le progrès. »

Avec sa position enviable dans les domaines de l’intelligence artificielle, du jeu vidéo et de la postproduction, Montréal est l’endroit idéal pour accueillir « les grands du numérique », comme l’annonce le slogan de MTL connecte. « Montréal dispose déjà d’un formidable écosystème, et on espère démontrer que ce virage numérique sera un moteur de développement économique pour le Québec tout entier », conclut Mehdi Benboubakeur. Êtes-vous prêts à vous connecter?

