Toujours à l’avant-garde et accessible

Il n’y aura pas de retour en arrière. La normalité que nous avons connue avant la pandémie ressemble déjà à un souvenir lointain. Or, s’il y a une institution prête à épauler les décideurs et l’ensemble des milieux d’affaires pour leur permettre de prendre rapidement ce virage obligé, c’est l’École des dirigeants HEC Montréal. Ce pilier du monde des affaires a d’ailleurs lui-même prouvé qu’il faut avoir une longueur d’avance pour profiter des transitions plutôt que de les subir.

« Dès le début de la pandémie, on avait déjà la capacité d’offrir des formations à distance de qualité, raconte Serge Lafrance, directeur de l’École des dirigeants HEC Montréal. Nos installations nous permettent désormais d’offrir des formations en formule comodale, donc à distance et en présence, pour répondre aux besoins de notre clientèle. »

Le mot d’ordre ? Liberté.

Lors d’une formation de quelques jours, un cadre pourrait donc se présenter en personne dans les locaux de l’école, poursuivre son apprentissage à la maison, puis le terminer au bureau. « Nos technologies X2O et Zoom Premium permettent aux personnes qui prennent part à une formation à distance d’interagir très efficacement avec le formateur et les autres participants. Si on se compare aux autres grands établissements, comme Harvard et MIT, nos installations font école. »

Se préparer pour les prochains défis

En plus d’avoir une longueur d’avance technologique – un volet qui sera encore bonifié lors d’un déménagement au centre-ville de la métropole prévu au milieu de 2022 –, l’École profite de l’expertise de formateurs visionnaires. « Les phénomènes qui se sont imposés avec la pandémie, nous nous y intéressions déjà, explique le directeur. Un de nos profs a fait sa thèse sur le leadership à distance… il y a 20 ans !

On a continué d’étudier la question avec les changements de valeurs des nouvelles générations qui souhaitaient un autre mode de travail. La pandémie a simplement accéléré le besoin de modifier les habitudes et modes de fonctionnement dans les entreprises et nous. Mais nous étions prêts à y répondre. »

Heureusement, puisque les milieux d’affaires se sont littéralement précipités sur les premiers webinaires traitant de la gestion du personnel à distance qu’a offert l’École des dirigeants HEC Montréal aux premières heures de la pandémie.

Qu’il s’agisse d’enjeux liés à la chaîne d’approvisionnement, à l’intelligence artificielle, au recrutement et à la rétention des talents, à la gestion à distance ou au commerce électronique, les 100 programmes de courte durée, les six certifications et les formations en entreprise offertes par quelques-uns des 300 enseignants issus à parts égales du monde professoral et du domaine professionnel permettent de s’outiller pour s’adapter, puis de saisir les nouvelles occasions qui se profilent.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.