Trouver les clés du bonheur urbain

Quelle serait la ville idéale au chapitre de la santé publique? « Ce serait une ville très verte qui permettrait aux gens de faire beaucoup d’activité physique et où l’on trouverait des logements de qualité en matière d’ensoleillement et de salubrité, répond Raphaël Fischler, doyen de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal. Au fond, ce n’est vraiment pas sorcier! »

Si la recette est simple, les villes demeurent toutefois des systèmes complexes. Pour élaborer des plans efficaces, Raphaël Fischler croit qu’il faut mettre en commun les expertises, comme il le fait au pôle d’excellence en santé urbaine, qui rassemble cinq facultés de l’Université de Montréal.

Le passage à l’action peut ensuite être financé grâce à divers programmes gouvernementaux, dont Climat municipalités qui a consenti 40 M$ à des initiatives qui se concrétiseront d’ici 2025. En voici trois qui ont particulièrement retenu notre attention.

Rentabiliser le réemploi

Au Lac-Saint-Jean, le projet Réemploi + vise à récupérer et à valoriser 5 000 tonnes de matières recueillies dans les écocentres et autrement destinées à l’enfouissement.

Grâce à la mise sur pied de trois quincailleries du réemploi et d’un centre de distribution aménagé au Juvénat de Desbiens, des appareils et des meubles seront réparés pour être ensuite vendus en ligne.

Selon les prévisions de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, ce système d’économie parallèle de 1,3 M$ permettra de créer 34 emplois, tout en contribuant à réduire de 10 % à 20 % les émissions de gaz à effet de serre dans la région.

Favoriser piétons et cyclistes

À Montréal, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville est traversé par la ligne orange du métro et des axes cyclables, mais aussi par des chemins de fer et des autoroutes qui compliquent les déplacements actifs.

En aménageant trois kilomètres de piste cyclable quatre saisons et onze abris à vélo, tout en rendant accessibles quinze vélos électriques, dix vélos cargos et cinq vélos triporteurs, l’arrondissement veut faire en sorte qu’il soit plus pratique d’utiliser la bicyclette que de recourir à l’automobile.

Les abords de trois écoles seront aussi plus sécuritaires, grâce à l’aménagement de deux saillies de trottoir, à du marquage et à une nouvelle signalisation.

Du vert pour les aînés

Si presque toutes les villes du Québec se sont dotées d’un plan de verdissement, Magog va plus loin en arrimant la plantation d’arbres à son engagement envers ses aînés. Un vaste îlot de chaleur, adjacent au parc Maurice-Théroux et situé dans un secteur défavorisé de la ville, est en voie de devenir un accueillant espace vert.

La plantation de 150 arbres et de 1,5 kilomètre carré de massifs d’arbustes servira d’écrin à du mobilier urbain convivial, à des bacs de culture pour le jardinage et à des activités d’insertion sociale.

Les clés du bonheur urbain sont connues. Il ne reste qu’à les mettre en œuvre en ralliant une brigade d’élus, de professionnels et de citoyens prêts à se relever les manches.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.