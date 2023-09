Trucs et astuces pour réduire sa consommation d’électricité

On essaie tous de faire notre part pour l’environnement. Cela dit, sais-tu combien d’énergie tu dépenses dans une journée? On ne parle pas d’activités physiques ici! Pour le savoir, l’outil de performance énergétique d’Hydro-Québec est ton meilleur allié. Suffit de créer ton Espace client et de sélectionner l’onglet « Consommation » pour que la vérité te soit révélée : combien d’électricité tu as utilisée au cours de la dernière journée, et même d’heure en heure (genre, le nombre de kilowattheures consommés au moment de préparer ton souper!). Ce n’est pas tout : tu peux aussi voir une estimation en dollars de ta consommation en eau chaude et en chauffage (ou le nombre de kilowattheures consommés par tes électroménagers), et comparer ton bilan à d’autres foyers (équivalents au tien, on s’entend!). Alors, es-tu plus ou moins écoénergétique que tes voisins?

La bonne nouvelle? C’est à la fois facile et simple de faire mieux. Grâce à l’outil de performance énergétique, tu peux même créer ton plan personnalisé pour réduire ta consommation d’électricité. Et qui dit économies d’énergie dit économies sur ta facture. Pour te donner une idée, voici quelques petits gestes qui peuvent avoir une réelle incidence. C’est la planète et ton portefeuille qui te remercieront!

Évite de transformer ta salle de bain en spa

Disons que tu aimes ça prendre de longs bains chauds. On te comprend : dans la vie, il n’y a pas grand-chose de plus réconfortant. Sauf lorsqu’on sait qu’une baignoire remplie à moitié prend 33 % plus d’eau chaude qu’une douche de sept minutes. Si, tous les jours, tu te la coules douce en prenant un bain, c’est environ 104 $ qui s’ajoutent à ta facture d’électricité par année, ou 157 $ si tu démarres ta baignoire à remous. De quoi être moins zen.

Tu es plus du genre à chanter sous la douche? Sache que 15 minutes de vocalises quotidiennes te coûtent environ 127 $ par an. Si tu t’en tiens à sept minutes, tu auras économisé environ 67 $, et si tu optes pour une pomme de douche à débit réduit de 5,7 litres par minute, c’est 91 $ que tu auras dans tes poches au bout de l’année.

Optimise ton télétravail

Il y a beaucoup d’avantages à travailler de la maison, comme le fait de pouvoir lire ses courriels en pyjama et de partir une brassée de lavage entre deux réunions Teams. Le hic, c’est qu’on paie nécessairement plus en électricité, surtout en climatisation et en chauffage, qui représentent en moyenne 54 % de notre consommation.

L’hiver, juste en enfilant une petite laine et en baissant le thermostat d’un ou deux degrés, tu peux économiser de 5 % à 7 % sur ta facture d’électricité. Tu as aussi avantage à ne climatiser (ou chauffer) que la pièce dans laquelle tu travailles et à opter autant que possible pour un éclairage naturel. En remplaçant l’ampoule à incandescence de ta lampe de travail par une ampoule à DEL, tu auras économisé 5,70 $ au bout de l’année et, en prime, ton acquisition te durera 14 000 heures de plus. Fais le calcul pour savoir combien tu auras économisé en remplaçant toutes les ampoules sous ton toit.

Assure-toi aussi de débrancher ton ordinateur portable, ta tablette et ton téléphone lorsqu’ils sont chargés. Ça vaut aussi pour les appareils que tu n’utilises pas (ton imprimante est particulièrement énergivore). On ne veut pas te faire peur, mais les charges fantômes augmentent inutilement ta consommation d’électricité. Autre conseil futé : réduis tes coûts annuels de chauffage jusqu’à 10 % en misant sur des interrupteurs, des prises et des thermostats intelligents. Tu t’épargneras aussi des efforts en programmant ton éclairage, ta climatisation, ton chauffage et, pourquoi pas, ta cafetière.

Fais preuve d’efficacité dans la cuisine

À eux seuls, tes électroménagers et tes appareils électroniques représentent jusqu’à 18 % de ta facture d’électricité, et certains sont plus gloutons que d’autres. Par exemple, ta cuisinière consomme trois fois plus d’électricité que ton micro-ondes. Ton grille-pain, ta bouilloire, ta mijoteuse ou même ta friteuse à air chaud sont TOUJOURS de meilleures options.

Si tu dois absolument utiliser le four de ta cuisinière, privilégie le mode convection pour réduire sa consommation d’électricité jusqu’à 30 % et évite d’ouvrir la porte lorsque ce n’est pas nécessaire (tu perds chaque fois 20 % de chaleur)! À moins de faire de la pâtisserie, il est inutile de préchauffer le four.

Tu aimerais savoir comment améliorer davantage ta consommation d’énergie? Crée ton Espace client et remplis le formulaire de l’outil de performance énergétique pour recevoir des conseils personnalisés qui te permettront d’économiser. Tu peux aussi faire des comparaisons éclairées grâce aux outils de calcul de la consommation. Comme pour l’environnement, tous les petits gestes comptent!

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.