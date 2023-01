Trucs pour économiser sur vos produits de beauté

Omy Laboratoires et ses produits personnalisés

D’autres grandes marques pour prendre soin de votre peau

Clinique et ses produits pour la peau sans parfum ni irritation.

Kiehl’s et son emblématique ligne bleue utilisée jadis par Aandy Warhol.

Aveda et ses produits de soins de la peau véganes, sans produit chimique agressif.

Clarins et son classique Double Sérum créé et adoré de plusieurs depuis 1985.

Biotherm et sa populaire collection Life Plankton pour apaiser la peau en douceur.

La Roche-Posay, la marque la plus recommandée par les dermatologues canadiens.

Well.ca et ses 40 000 produits de santé et de beauté à faire livrer sans frais au pays.

Lancôme et son triple sérum Rénergie H.C.F., le numéro 1 des sérums anti-âge au Québec.

Origins et sa populaire collection Mega-Mushroom à base de Reishi, le champignon de l’immortalité.

Vichy, la marque de soins pour la peau la plus recommandée dans les pharmacies canadiennes.

L’Occitane et son incontournable collection Amande au parfum envoûtant dont on ne se passe plus.

L’incontournable Yves Rocher

Impossible de se tromper chez Sephora

Se maquiller comme une star avec MAC

Armani et compagnie: des marques privées toujours plus luxueuses

Watier est une pionnière dans l’industrie de la beauté

Estée Lauder, des soins doux et efficaces

Le luxe de Kérastase au service de vos cheveux

Le Centre du Rasoir pour tous les gadgets de soins personnels

Si vous cherchez des soins 100% personnalisés, il n’y a qu’un arrêt à faire, celui vers le site web d’ Omy Laboratoires Omy Laboratoire personnalise les soins de la peau. Il s’agit du seul laboratoire au Canada qui personnalise les soins de la peau non seulement devant sa clientèle, mais aussi en ligne. Que vous souhaitiez cibler votre acné, pores apparents, rougeurs, peau sèche, taches pigmentaires, manque d’éclat, perte de fermeté ou vos rides, c’est LA destination. Ce ne sont pas les marques de soins pour la peau qui manquent au Club Boomerang. Peu importe votre préoccupation, nous avons un partenaire pour vous faire économiser.Depuis toujours, Yves Rocher a une niche bien particulière: la puissance des plantes au service de leurs cosmétiques botaniques. Yves Rocher utilise la puissance des plantes pour créer des soins cosmétiques reconnus. La camomille sauvage, le calendula, le bleuet, le ficoïde et la capucine font partie de leurs plantes signatures qui créent des soins efficaces et sensoriels. Si leurs soins pour le visage sont reconnus depuis des années, vous ne voudrez pas passer à côté des fragrances incroyables de leurs soins pour le corps et de leurs gels pour la douche. Avec plus de 300 marques et près de 80 000 produits, ne vous laissez pas impressionner par votre magasinage chez Sephora . Au contraire, foncez, vous ne pouvez pas vous tromper! Sephora offre plus de 300 marques et 80 000 produits. Sephora vous invite à retourner les produits qui ne vous plaisent pas, même s’ils sont utilisés, pour recevoir un remboursement ou un échange. Leur section maquillage est déjà moins stressante à consulter, non? Pour le visage, les yeux, les lèvres, les petits ou gros budgets, vous y trouverez les plus récentes sorties. Toutes les plus grandes célébrités ont leur couleur de rouge à lèvres MAC Cosmetics préférée. Pas étonnant que la marque de prestige cumule autant de collaboration avec les stars. La marques des Stars pour s’inspirer. Si vous voulez vous doter de la crème de la crème de leurs produits, rendez-vous dans la section Succès de vente de leur site web, et rincez-vous l’œil sans modération. Mascara, fond de teint, cache-cernes, fard à joues, rouge à lèvres… L’inspiration va certainement vous frapper à un moment où à un autre de votre magasinage! Synonyme d’élégance intemporelle et de prestige, qui ne connaît pas le nom de Giorgio Armani ? Les fonds de teint Luminous Silk, la gamme de maquillage Neo Nude, le mascara Eyes to Kill et le rouge à lèvres liquide Lip Maestro sont des incontournables à ne pas manquer. Qui ne connait pas Neiges, le parfum phare de chez Watier ? Encore aujourd’hui, c’est l’une des fragrances de prestige les plus vendues au pays. N’attendez pas pour découvrir tous les autres excellents vendeurs de la compagnie, de l’intemporel correcteur Portfolio, jusqu’aux soins pour la peau Sublimessence. la gamme sublimessence de Watier. Estée Lauder , c’est une marque iconique des années 50 dont on ne compte plus les succès de ventes. Justement, pour chaque tranche de 25$ dépensés, vous pouvez choisir un échantillon gratuit de leurs meilleurs vendeurs, de quoi tous les essayer sans trop dépenser. Si vous voulez donner autant d’attention à vos cheveux qu’à votre peau, mais que vous ne savez pas par où commencer, dirigez-vous vers le marchand Kérastase Kérastase offre un service de diagnostic en ligne. Il offre un service de diagnostic personnel en ligne qui vous permet de découvrir votre routine de cheveux en 2 minutes seulement. Tout de suite après, vous saurez lesquels parmi leurs soins capillaires de luxe aux ingrédients actifs conviennent à votre type de cheveux pour vous offrir des résultats visibles instantanés. Maintenant que vous avez trouvé tous les produits et cosmétiques pour prendre soin de vous, c’est le moment de mettre la main sur les gadgets pour compléter votre routine. Le Centre du Rasoir offre des gadgets pour vos soins personnels. Le Centre du Rasoir est un incontournable pour tout ce qui s’appelle rasoirs, épilateurs, tondeuses, sèche-cheveux, fers, et plus encore. En plus, ils proposent aussi l’entretien et des pièces de rechange pour garder tout ça fonctionnel et optimal tout au long de l’année.

Ce contenu a été produit par l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.