Un filet de sécurité en cas d’urgence médicale majeur

L’assurance maladies graves a été créée en 1996 par un chirurgien sud-africain, le Dr Marius Barnard. Son objectif? Soulager ses patients ayant survécu à une crise cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral de la pression causée par les factures salées liées aux soins médicaux. Il existe environ 25 diagnostics admissibles à la couverture, dont le cancer, la crise cardiaque, l’accident vasculaire cérébral, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson.

Un seul versement non imposable et sans restriction

L’argent, versé sous forme forfaitaire, peut être utilisé pour rembourser des frais médicaux, certes, mais aussi des dépenses connexes à la maladie. « Les prestations d’assurance maladies graves, c’est une façon simple de s’enlever de la pression en cas de pépin de santé majeur, explique Angélique Châtelier, conseillère en sécurité financière et spécialiste certifiée en assurance santé depuis 32 ans. Même quelques milliers de dollars peuvent changer les choses dans notre quotidien. »

La prestation permet par exemple à un parent d’arrêter de travailler pendant l’hospitalisation de son enfant, ou encore à un couple dont l’un des membres est gravement malade d’acheter des repas préparés pendant quelques semaines. On peut recommencer à mettre de l’argent dans un CELI ou un REER, dont les virements avaient été interrompus durant la maladie, ou même se payer un voyage en famille pour fêter sa guérison!

Bien comprendre ce à quoi on souscrit avant de signer

Selon Angélique Châtelier, toutes les compagnies d’assurance se valent quand vient le temps de se procurer une assurance maladies graves : « L’important, c’est de choisir le régime et le montant de la prestation qui nous conviennent le mieux et, surtout, de bien comprendre ce qu’on nous vend. » Et à quel moment faut-il souscrire une telle assurance? « Lorsqu’on est en santé et le plus jeune possible! », répond l’experte, car comme tous les produits d’assurance, le coût de l’assurance maladies graves est influencé par le montant et l’étendue de la couverture, le genre, l’âge et l’état de santé de l’assuré·e, ainsi que ses antécédents médicaux familiaux.

