Un Québécois revendique des changements pour les Canadiennes et les Canadiens atteints de la SLA

Norman MacIsaac a passé sa vie à aider les autres.

Encore tout jeune, il était touché par l’injustice dans le monde. Il a fini par trouver sa vocation professionnelle dans le domaine du développement international, où il a canalisé son énergie pour corriger ces injustices. Il a travaillé brièvement à l’Agence canadienne de développement international avant de se rendre compte que la bureaucratie était trop étouffante pour lui. Ses talents étaient mieux mis à profit sur le terrain, là où l’on en avait besoin et où des changements étaient possibles. Norman sait depuis toujours qu’un individu peut changer les choses, mais qu’il faut se trouver au bon endroit et avoir un soutien adéquat ainsi qu’une volonté de fer.

Pour Norman, le bon endroit n’a pas toujours été le même. Avec sa femme Marie-Christine et leurs trois enfants, il a voyagé dans le monde entier pour son travail, se rendant là où les gens avaient besoin de son expertise. « Nos enfants ont grandi au Népal, puis en Inde, et enfin en Bolivie », raconte-t-il. « Ils ont passé leurs années de formation à l’étranger. Ces voyages nous ont définis en tant que famille et nous ont beaucoup rapprochés. » Les enfants de Norman suivent d’ailleurs ses traces, s’adonnant chacun à leur propre version du travail auquel leur père a consacré sa vie. Norman, pour sa part, concentre désormais son attention à un enjeu beaucoup plus personnel.

Norman a dirigé une équipe dans les Philippines après que le pays a été ravagé par le typhon Haiyan, en 2013.

Recevoir, puis accepter, un diagnostic de SLA

En 2014, Norman a appris qu’il était atteint de la SLA, une maladie neurodégénérative rare, incurable et toujours fatale qui touche particulièrement les gens dans la force de l’âge. « Je venais d’avoir 51 ans », se souvient-il. « C’est exactement l’âge qu’avait mon père quand il est décédé d’une crise cardiaque. J’étais actif, mince, je maîtrisais mon cholestérol. Je pensais que j’étais sur la bonne voie pour vivre des dizaines d’années de plus que mon père. Puis, je me suis mis à avoir de la difficulté à formuler des mots. J’ai commencé à avoir des crampes intenses comme je n’en avais jamais eues de ma vie. J’ai fait des chutes. Quand j’ai fini par voir le neurologue, j’avais fait des recherches sur mes symptômes sur Internet et tous les résultats m’avaient déjà révélé que c’était la SLA. »

Norman a tout de même subi un choc quand le diagnostic a été confirmé. En assimilant cette intimidante nouvelle réalité, il a vite su qu’il avait maintenant une nouvelle vocation. Puisque la SLA évolue très rapidement, la durée médiane de survie étant d’à peine 29 mois, les voix des défenseurs et défenseuses de la communauté s’élèvent sans cesse, mais se taisent vite.

En effet, ces voix sont souvent littéralement réduites au silence bien avant que les patients ne succombent à la maladie, car cette dernière affaiblit les muscles qui permettent de respirer et de parler. Grâce à ses années d’expérience passées « dans les tranchées » à aider les autres, Norman comprend la valeur toute particulière du témoignage d’une expérience vécue. Il est maintenant résolu à faire entendre sa propre voix au sein de la communauté de la SLA, aussi longtemps qu’il lui sera physiquement possible de le faire.

« J’ai travaillé avec les personnes les plus inspirantes et les plus résilientes au monde et j’ai toujours pensé que la meilleure chose à faire était de les laisser être les défenseuses authentiques de leur propre cause », explique-t-il. « Quand j’ai reçu mon diagnostic de SLA, c’était à mon tour d’être la voix authentique de ma propre cause. J’ai passé toute ma carrière à soutenir la voix des autres dans leur lutte pour leurs droits, et maintenant, on avait besoin de ma voix dans la lutte pour les droits des patients atteints de la SLA. »

Le droit à la meilleure qualité de soins qui soit

Grâce en partie au défi du seau d’eau glacée, il y a aujourd’hui plus de médicaments contre la SLA en cours de développement que jamais auparavant, une lueur d’espoir qui laisse entrevoir un avenir où cette maladie ne sera pas pour ainsi dire une condamnation à mort. « Notre humble objectif, à l’heure actuelle, est que la SLA devienne une maladie chronique », explique la Dre Geneviève Matte, neurologue et directrice de la clinique de SLA du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). « Plusieurs recherches sont menées actuellement au Canada. Il n’y a jamais eu autant d’initiatives pour trouver un remède ou un traitement pour la SLA et il n’y a jamais eu autant d’essais cliniques. »

L’accès aux traitements est la pierre angulaire de la lutte pour les droits des patients atteints de la SLA. Norman et d’autres défenseurs militent pour un meilleur accès aux essais et aux traitements novateurs qui en découlent. Ils revendiquent aussi un meilleur financement de la recherche sur la SLA, de meilleurs soins et des accommodements pour les innombrables difficultés auxquelles les patients atteints de cette maladie se heurtent. Norman n’ignore pas que si la défense des droits est essentielle, la collaboration l’est tout autant. C’est pourquoi il apporte son message jusqu’à la colline du Parlement, où il participe régulièrement aux réunions du Caucus de la SLA avec des représentants des cinq grands partis politiques. En parallèle, il continue à lutter pour la cause de chez lui, malgré la perte progressive de ses forces.

« J’ai dépensé plus de 100 000 dollars pour adapter ma maison et mon véhicule », confie-t-il. « Chaque fois que je fais une chute ou que j’ai un accident, nous ajoutons une aide technique. Il y a maintenant des barres d’appui partout dans ma maison. Ma femme, Marie-Christine, est constamment à l’affût de nouvelles façons de s’adapter. C’est une des nombreuses tâches dont elle s’occupe désormais. Avant, j’avais les mains calleuses à force de faire des travaux dans la maison, et maintenant, mes mains sont lisses et ce sont les siennes qui sont calleuses. »

Norman et Marie-Christine, son épouse et sa partenaire de soins

La SLA : un processus de deuil

La SLA étant une maladie évolutive, elle s’accompagne de pertes successives et constantes. « Chaque fois que la personne commence à accepter une nouvelle perte, il y en a une autre qui survient », explique la Dre Matte. « Ce qui est difficile, avec cette maladie, c’est que les petits deuils s’enchaînent les uns après les autres, et on ne semble jamais avoir une accalmie qui donnerait le temps de s’adapter. Il y a toujours une nouvelle réalité à laquelle il faut faire face. » Quoi qu’il en soit, Norman refuse de se laisser abattre.

Tous les ans, Marie-Christine prépare un gâteau pour l’anniversaire du diagnostic de Norman afin de célébrer les victoires qui existent aussi parmi les pertes. C’est l’occasion de célébrer douze mois de plus à surmonter des obstacles, douze mois de plus à se battre et à agir concrètement pour les autres familles de personnes atteintes de la SLA. Norman estime qu’il est « le plus chanceux des malchanceux » et il refuse de se laisser définir par ses pertes. Stephen Hawking a affirmé un jour que la SLA lui avait donné du temps pour résoudre des problèmes complexes dans sa tête, et Norman adopte la même mentalité, se forgeant une nouvelle vie de défenseur, d’auteur et de conférencier TEDx.

La Dre Geneviève Matte

Des voix qui s’unissent

Les organismes comme SLA Québec soutiennent une véritable armée de défenseurs comme Norman pour veiller à ce que le flambeau ne s’éteigne pas et à apporter de l’espoir aux patients et aux familles du Canada touchées par la SLA. Ces organismes sensibilisent le public et collectent des fonds pour la recherche, bien entendu, mais aussi pour le soutien psychosocial, le répit des soignants, l’aide financière pour les plus vulnérables et le soutien communautaire pour ces personnes qui vivent un deuil interminable. Ils tentent en outre de faire accélérer l’accès aux traitements novateurs, car avec cette maladie, tout est question de temps.

Des initiatives comme celles-ci permettent à la communauté de la SLA de s’aider elle-même. Et tout comme chaque journée apporte son lot de nouvelles pertes, chaque semaine et chaque mois est une progression lente, mais constante, dans la lutte contre la maladie. Pour que cette œuvre essentielle se poursuive, il est essentiel que cet élan ne s’interrompe jamais, pas même un bref instant.

« Il y a un roulement incessant au sein du mouvement, car les défenseurs ne peuvent être actifs que pour un temps limité », explique Norman. « C’est la même chose pour moi. Je ne sais pas combien de temps ma voix va tenir. Je ne sais pas pendant combien de temps j’aurai l’énergie nécessaire pour lutter. En tant que patients, nous avons un rôle à jouer, mais il faut que le pays tout entier prenne conscience de notre communauté, comprenne nos problèmes et milite pour des changements. »

