Une bouffée d’air dans l’épreuve du cancer

Depuis le printemps 2022, les personnes vivant avec un cancer peuvent avoir plus facilement accès à des notaires et à des avocats. Soutenu par le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires et la Fondation québécoise du cancer, le service d’assistance Juripop leur procure une bouffée d’air dans cette éprouvante épreuve.

Maître Justine Sara se souvient d’un cas particulier qui l’a beaucoup touchée. «Une dame avec un cancer du sein venait de perdre son emploi. Avec ce qu’elle me disait, je comprenais que c’était une abolition de poste légale, donc qu’il n’y avait rien à faire», raconte-t-elle. La situation semblait sans issue, mais l’avocate a proposé à son interlocutrice de faire quelques recherches pour trouver les prestations, les bourses ou les programmes d’aide qui pourraient lui permettre d’avoir du soutien financier. «Elle a éclaté en sanglots, de soulagement, en réalisant que quelqu’un était là pour elle et qu’il y avait de la lumière au bout du tunnel», se rappelle-t-elle avec émotion.

La gestionnaire de programme chez Juripop a la vocation sociale tatouée sur le cœur. «Je suis devenue avocate pour aider les gens, faire une différence et utiliser mon savoir professionnel pour faire du bien dans la société.» Le taux de satisfaction élevé de la trentaine d’utilisateurs du service d’assistance aux personnes atteintes de cancer (4/5 ou 5/5) montre qu’il répond à un besoin réel.

Chaque demande reçue, résumée en quelques points, est confiée à un professionnel, notaire ou avocat, en fonction de l’expertise nécessaire pour y répondre. Souvent, de l’écoute, des conseils et quelques démarches simples suffisent. «Si un patient en traitement de chimio doit demander la remise d’une audience, pour moi, en tant qu’avocate, c’est une démarche très facile, mais ça fait une différence énorme dans sa vie», donne en exemple Me Sara.

Alléger la charge mentale

Même s’il y a beaucoup d’informations à intégrer et de décisions à prendre par rapport aux traitements, la vie n’arrête pas lorsqu’on a un cancer. Plusieurs demandes reçues par Juripop dans le cadre du programme d’assistance concernaient la vente d’une maison lors d’une séparation ou la garde d’enfants. «Les demandeurs ne veulent pas nécessairement embarquer dans une bataille juridique, indique Me Sara, mais s’assurer qu’ils font la bonne chose dans la situation.»

La volonté de mettre ses affaires en ordre pousse aussi certaines personnes à s’informer sur les modalités d’un testament et les rouages du droit successoral. Si les services offerts semblent convenir pour l’instant, Me Justine Sara envisage toutefois d’élargir l’expertise de Juripop au droit du travail, pour intégrer tout ce qui concerne les pensions, les rentes, les assurances et la reprise d’un emploi. «Les besoins juridiques des personnes atteintes de cancer ne sont pas nécessairement différents de ceux de la population en général, mais l’énergie et la charge mentale qu’implique leur gestion peuvent prendre une place vraiment plus importante, alors que la santé est la priorité», conclut l’avocate, qui espère que le service deviendra de plus en plus connu.

Les notaires font œuvre utile

Comme le montre cette alliance avec Juripop et la Fondation québécoise du cancer, les notaires aident à transformer le milieu juridique au bénéfice du public. Cette mission s’accomplit au jour le jour, dans l’exercice de leur profession, mais aussi par l’entremise du Fonds d’études notariales, qui soutient un large éventail d’initiatives. Une centaine de projets actifs en bénéficient.

L’accès à la justice est un vaste chantier qui touche de nombreux groupes de citoyens et domaines de notre société. Que ce soit en aidant des entrepreneurs (C’est quoi l’affaire? d’Éducaloi), des communautés autochtones (les cliniques juridiques dans le Grand Nord de Justice Pro Bono) ou les parents séparés (La boussole psychojuridique du Carrefour Aliénation parentale), le Fonds fait œuvre utile. Il promeut aussi le droit préventif en soutenant, par exemple, l’Institut Pacifique, qui forme de jeunes médiateurs volontaires pour encourager les comportements pacifiques en milieu scolaire.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.