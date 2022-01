Une certification en gouvernance unique en son genre

Pour Sophie-Emmanuelle Chébin, présidente d’Arsenal conseils et cocréatrice du programme de certification en gouvernance, ce dernier a ceci de particulier qu’il adopte un point de vue double : celui du conseil d’administration (CA), mais aussi celui de la direction générale. « Il s’agit d’une perspective unique qui vise à soutenir une gouvernance créatrice de valeur », explique-t-elle.

La formation mise notamment sur des échanges francs et transparents entre gestionnaires et administrateurs. « Le programme a été conçu par une équipe aguerrie et multidisciplinaire, précise Sophie-Emmanuelle Chébin. Il fait une large part à la théorie et aux pratiques contemporaines de gouvernance de même qu’à la pratique, en plus d’être étayé par des témoignages de nombreuses personnalités d’affaires chevronnées qui partagent leurs expériences et les leçons apprises. »

Dans les certifications offertes par l’Institut, chaque cohorte est prise en charge par une dizaine de formateurs et six conférenciers, des leaders soigneusement sélectionnés parmi les modèles de réussite du Québec. Depuis sept ans, des invités réputés comme Alain Bouchard, Lise Watier, Nicolas Duvernois, Pauline Marois, Georges Karam, Monique Leroux, Éric Martel, Françoise Bertrand, Guy Cormier, Pierre Marc Johnson et Isabèle Chevalier sont venus s’exprimer sur leur vision, leur parcours et leur savoir-faire. Le nombre de participants dans chaque classe étant limité, ces échanges se déroulent dans un contexte de rare proximité.

Pour les gestionnaires, cette certification est une façon d’apprendre à mieux présenter ses dossiers au conseil d’administration. « Il s’agit de paver la voie pour faire en sorte qu’il y ait une belle piste d’atterrissage pour nos idées, illustre Françoise Bertrand, présidente du conseil d’administration de VIA Rail et marraine du nouveau programme. Comment faire en sorte que notre dossier soit bien compris par les décideurs? »

Les administrateurs, quant à eux, en profiteront pour améliorer la fluidité de leurs communications. « Au-delà des règles et des outils, on compte donner des exemples et des contre-exemples très concrets », indique Françoise Bertrand.

Tour d’horizon

Les participants bénéficieront d’une approche « 360 degrés » imaginée par les formateurs. « De la conception de présentations efficaces de dossiers en passant par la prise de décisions et la gestion de la dynamique au sein du CA, les participants bénéficieront d’un véritable tour d’horizon de tous les constituants d’une gouvernance au service de la réalisation de la mission organisationnelle », dit Sophie-Emmanuelle Chébin.

Le programme de certification en gouvernance permettra ainsi aux participants d’évaluer le fonctionnement et l’efficacité de leur CA, d’accroître leur influence auprès de leurs pairs afin de faire émerger les consensus ainsi que de mieux gérer les conflits et de les résoudre, en plus d’acquérir des connaissances sur les aspects pratico-pratiques et parfois intangibles de la gouvernance.