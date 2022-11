Une nouvelle formule de remises en argent sur vos achats

Le Club Boomerang permet aux internautes de recevoir une remise en argent équivalente à un pourcentage de la facture. L’argent est déposé dans leur compte du Club et peut être retiré une fois le palier atteint.

Les grandes marques préférées des Québécois font partie du programme. On trouve de tout, allant des produits de beauté, aux articles pour le bureau, en passant par l’électronique, la mode pour petits et grands, du matériel pour sports et loisirs, la maison, les vacances, etc.

Des exemples de remises en argent

Pour vous donner un exemple, voici quelques marchands qui font partie du Club Boomerang, accompagnés des remises proposées.



(photo Simons.ca)

Les magasins Simons nous proposent de surfer sur leur site pour dénicher les plus beaux vêtements mode et les trouvailles déco pour la maison. À quelques semaines du temps des fêtes, ces remises en argent arrivent juste à point.

La section Beauté et bien-être du Club affiche les grandes marques telles que Yves Rocher, Sephora, Lancôme, La Roche-Posay, Armani Beauty, YSL, Mac et Origins. Le pourcentage de remise varie d’un marchand à l’autre.

On peut aussi économiser sur ses lunettes de vues et verres de contact en achetant en ligne via les offres du Club.

Au chapitre des sports et loisirs, L’Équipeur, Nike, Columbia, Lolë et Décathlon sont au rendez-vous pour nous redonner une partie de vos dépenses en remise en argent dans votre compte du Club Boomerang.

Une formule simple

Pour avoir droit à ses remises en argent, l’internaute doit d’abord passer par le Club Boomerang et cliquer sur un des liens du site. Il est automatiquement redirigé sur le site du marchant pour aller faire ses achats.

Un peu comme pour les remises, points, ou avantages d’une carte de crédit, on règle d’abord la facture chez le marchand, et c’est après notre achat que la remise apparait comme par magie dans notre comte du Club Boomerang.

De l’argent comptant, qui, parlant de cartes, s’additionne aux remises de notre carte de crédit et aux promotions existantes sur le site du marchand.

Le plus beau dans tout cela est que l’adhésion au Club Boomerang est totalement gratuite.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.