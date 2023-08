Une précieuse bouée pour traverser la tourmente

L’été tire à sa fin. À l’approche de la rentrée scolaire, Annie tente de rétablir une certaine routine avec son fils Noah et de profiter de son petit cocon, sa belle maison canadienne acquise il y a 10 ans avec Jonathan, son conjoint. Ils ont un terrain bordé de bouleaux, le projet d’aménager un immense potager et de faire quelques rénovations, question de rafraîchir leur logis. Les prochains mois s’annoncent déjà chargés, entre autres avec les entraînements et les compétitions de plongeon de Noah, les rendez-vous chez l’orthophoniste et le nouvel horaire de soir de Jonathan. Malgré leur quotidien bien rempli, ils sont bien et vivent des jours heureux.

Sur le plan professionnel, Annie s’épanouit depuis cinq ans dans un poste qui lui permet de relever des défis stimulants tout en ayant un bel équilibre de vie. Jusqu’à tout récemment… L’entreprise où elle travaille vient d’être rachetée par une multinationale qui a complètement chamboulé le mode de gestion. Les dossiers se multiplient tandis que les délais, eux, se resserrent. Son quotidien est de plus en plus stressant et elle a souvent l’impression de devoir tourner les coins ronds, ce qui va totalement à l’encontre de ses valeurs.

Une année passe. La pression au travail augmente. Elle est démotivée et commence à douter de ses compétences. Elle qui avait du plaisir à discuter avec ses collègues et qui pensait toujours à souligner les anniversaires, les promotions et les bons coups n’a plus le temps ni l’énergie de cultiver des liens.

Habituellement, lorsqu’elle traverse des moments difficiles, Annie se tourne vers Jonathan, qui trouve toujours le moyen de lui remonter le moral, ou sa meilleure amie, particulièrement douée pour l’aider à dénouer les situations qui lui accaparent l’esprit.

Ces jours-ci, toutefois, ce sont eux qui ont besoin d’elle. Son amie entame des traitements de fertilité éprouvants. Le père de Jonathan est en perte d’autonomie et il faut prévoir un déménagement dans une résidence mieux adaptée à ses besoins, ce qui demande temps et énergie à ses enfants.

Après plusieurs mois intenses dans sa vie professionnelle et personnelle, Annie se sent épuisée comme jamais auparavant, mais demeure déterminée à garder le cap pour aider les gens qu’elle aime.

Quand le diagnostic tombe

Prise d’étourdissements et de maux de tête persistants, elle décide de s’accorder quelques jours de repos qui ne suffisent pas. Elle se sent à fleur de peau et ses responsabilités quotidiennes sont de plus en plus lourdes à porter. Tout lui paraît une montagne. Un matin, dans l’autobus, une vive sensation de serrement jaillit dans sa poitrine. Elle a le souffle court et l’impression qu’elle va étouffer. Une dame pose une main sur son épaule, lui offre son siège et tente de l’aider à retrouver son calme.

Annie doit se rendre à l’évidence : ça ne va pas du tout. Elle prend rendez-vous avec son médecin de famille. Après une longue discussion et un examen, le diagnostic tombe : elle vit un trouble d’adaptation anxio-dépressif. Son médecin lui prescrit un arrêt de travail pour qu’elle puisse prendre soin d’elle. La nouvelle est difficile à absorber…

De retour à la maison, elle se sent vidée, mais elle a l’impression qu’on lui a retiré un poids de sur les épaules. Toutefois, son quotidien la rattrape bien vite, alors qu’elle voit des factures impayées sur son bureau. Même si elle a le privilège d’avoir une assurance salaire avec son employeur, elle s’inquiète pour la suite. Avec toutes les dépenses qui s’en viennent et le contexte économique incertain, comment arriveront-ils à joindre les deux bouts avec seulement un pourcentage de son salaire?

Une aide bienvenue

Quelques jours passent, la poussière commence à retomber, tranquillement. Mais les finances du couple deviennent un casse-tête. Comme bien des gens, leur plus grand engagement financier est leur prêt hypothécaire, un montant difficile à réduire. Après avoir passé en revue leurs principales dépenses avec leur conseiller financier pour ajuster leur budget, ils réalisent que l’assurance prêt à laquelle ils ont souscrit deux ans plus tôt, lors de leur renouvellement d’hypothèque, pourrait leur permettre d’alléger leur stress financier.

Ils se sentent soulagés d’apprendre que les paiements de leur prêt hypothécaire pourraient être pris en charge à 100 % par leur protection invalidité durant la convalescence d’Annie, parce que c’est le choix qu’ils ont fait au renouvellement de leur prêt, et que le bien-être de leur famille ne sera pas trop affecté.

Les premières semaines, Annie passe la plus grande partie de ses journées allongée, à regarder par la fenêtre de sa chambre les bouleaux qui se balancent au vent. Peu à peu, elle prend du mieux, fait des promenades à vélo avec Noah, consulte régulièrement sa psychologue, commence à s’occuper du nouveau jardin, que Jonathan a défriché. La vie, tranquillement, redevient douce.

Au fil de ses six mois d’invalidité, elle a pu se déposer, prendre un certain recul et recharger ses batteries. Dégagée du stress financier de son hypothèque, surtout dans un contexte économique incertain, elle a pu se concentrer sur ce qui compte vraiment : son rétablissement, sa santé mentale et ses proches.

