Vivre chez soi comme à l’hôtel

Véritable milieu de vie, à la fois confortable et stimulant, Waltz est un projet novateur qui comprend 208 condos locatifs haut de gamme et de nombreux espaces communs. Vaste hall. Corridors impeccables. Salles communes et ambiance feutrée. On s’y sent comme à l’hôtel à longueur d’année.

Allier confort et commodités

Des 2 1⁄2 aux 5 1⁄2, les unités du Waltz possèdent de grandes fenêtres, un balcon privé et une insonorisation accrue grâce à une armature en béton, ce qui assure une meilleure intimité. Raffinés, les condos se distinguent aussi par le soin apporté au design, à la finition et au choix des matériaux : comptoirs de cuisine en quartz et salles de bains pourvues de planchers en céramique font partie de l’offre. Cinq électroménagers sont fournis et les coûts d’électricité et de chauffage sont également inclus dans le prix de location, pour une totale paix d’esprit.

Des espaces de vie pour créer sa communauté

Il est révolu le temps où on louait un simple condo : désormais, on choisit non seulement un endroit où habiter, mais aussi une communauté, un espace de vie où s’épanouir pleinement. C’est pourquoi, en plus des unités locatives, Waltz offre une vaste sélection d’espaces communs à ses résidents et résidentes: zone billard et tables de jeu, salle d’entraînement, simulateur de golf, cellier, terrasse extérieure aménagée, espace lounge avec foyer au gaz quatre saisons, spa, piscine extérieure chauffée, terrasse sur le toit avec piste de course, terrain multisports, stations d’exercice, jardins communautaires et plus encore.

Au cœur de l’action

Autre avantage d’habiter à Waltz: en plus d’être situé dans un quartier en plein essor qui regroupe services essentiels, restaurants réputés, commerces divers, centres commerciaux et offre relevée en matière de divertissement sportif et culturel, le bâtiment est relié au métro Montmorency par un tunnel. On peut donc se rendre aisément au centre-ville de Montréal en quelques minutes. De quoi profiter de ce que la ville a de mieux à offrir, sans souci. Ce qui est parfaitement conforme à l’esprit derrière l’ensemble du projet Waltz.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.