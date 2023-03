Vos enfants dans le métavers

On a souvent décrit le métavers comme «le nouveau Far West » : des possibilités de développement infinies et une absence quasi totale de règles. De quoi inquiéter tous les parents, parfois dépassés par la vitesse à laquelle leurs enfants adoptent de nouvelles technologies.

Selon Nina Duque, chargée de cours et chercheuse doctorale au Département de communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal, il ne faudrait pas s’inquiéter outre mesure. «Chaque avancée technologique amène son lot d’incompréhensions et de paniques morales », rappelle-t-elle. « Au 19e siècle, plusieurs scientifiques sérieux pensaient que la lecture de romans pouvait rendre les femmes hystériques! Il est clair que l’anonymat des réseaux sociaux encourage parfois les pires comportements humains, mais l’intimidation et la violence n’ont pas été créées par la technologie. »

Dans ses recherches, Nina Duque étudie les réseaux sociaux comme une extension de la chambre à coucher des jeunes. Ceux-ci ont tendance à recréer leur bulle sociale sur Internet. « On pense qu’ils ne font pas la différence entre les mondes réel et virtuel, mais mes recherches tendent à prouver le contraire. Durant la pandémie, on a vu que les jeunes eux-mêmes, qui devaient faire leurs classes à distance, ont fini par vouloir passer moins de temps en ligne […]. Ils préfèrent la compagnie de leurs amis dans le monde réel. » Plusieurs chercheurs ont aussi remarqué que la génération Z préférait la clarté de la communication orale à l’écrit, parfois plus ambigu. On peut donc imaginer que la communication entre avatars dans le métavers serait plus facile et plus enrichissante.

Le potentiel de violence existe

Toutefois, dans des univers plus immersifs, les insultes et l’intimidation frappent avec beaucoup plus d’intensité. «On manque encore de données à ce sujet, mais il sera intéressant de voir comment la réalité virtuelle affecte le ressenti des jeunes», acquiesce la chercheuse, qui croit que le danger est ailleurs, soit dans la marchandisation des usagers. « Les algorithmes nous connaissent déjà par cœur, mais dans le métavers, on peut recueillir encore plus d’informations, notamment biométriques. »

Ces nouveaux mondes numériques représentent aussi un réel danger pour les enfants en croissance. Des études neurologiques tendent à démontrer que l’utilisation soutenue de casques de réalité virtuelle pourrait avoir des effets néfastes sur leur cerveau.

Outre cet aspect essentiel, la meilleure façon de préparer vos enfants est de communiquer avec eux. « Soyez curieux ! Le nerf de la guerre, c’est la littératie numérique», soutient Nina Duque. « Laissez vos préjugés au vestiaire et écoutez vos enfants vous parler des contenus qu’ils consomment. N’essayez pas d’être le parent super cool ni d’être trop autoritaire. Si vous leur interdisez des contenus, c’est certain que c’est la première chose qu’ils vont chercher. »

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.