Votre entreprise a-t-elle besoin d’une infolettre ?

Que ce soit pour communiquer avec ses clients, augmenter l’engagement, générer du trafic vers son site web ou renforcer sa notoriété, l’infolettre est un véhicule redoutable pour les entreprises. De plus, elle permet facilement l’analyse et la mesure de l’efficacité, sans compter que les coûts sont bien souvent plus intéressants que d’autres outils marketing. Ce sont pour ses pour ces raisons que le dernier magasin où vous avez acheté, vos associations, votre institution financière et, même, vos partenaires d’affaires trouvent les meilleurs prétextes possibles pour vous contacter via leur infolettre.

En marketing, on dit que l’engagement est tout — engagement is everythings. L’engagement engendre la fidélisation, l’achat ainsi que le renouvellement et fait de vos clients des ambassadeurs de votre la marque. L’infolettre est un outil d’engagement permettant de développer une relation étroite avec ceux qui s’y abonnent. Toute organisation a quelque chose à gagner à tisser des liens avec ses abonnés infolettre, qu’ils soient des clients, des membres, des partenaires, etc.

Pour acquérir et conserver des abonnés à votre infolettre, il est primordial que l’objectif de celle-ci soit clair. Quelle promesse faites-vous à vos lecteurs ? Et surtout, vous devez la tenir. Il est préférable de déterminer quels types informations vous souhaitez véhiculer (promotions, astuces, actualités…), quelle sera la fréquence des envois et ce que l’abonné y gagne. Il faut éviter de déstabiliser ces derniers en leur envoyant des courriels qui divergent de leurs attentes. Plus ils verront une valeur ajoutée dans le contenu que vous leur partagez, plus leur engagement sera élevé.

Lancer son infolettre

Il existe différentes offres en ligne pour créer votre infolettre dont celle de beehiiv. Cette plateforme permet de gérer les aspects essentiels à une infolettre comme les listes d’envoi, les gabarits personnalisables, les statistiques et métriques de performance ainsi que des outils de monétisation. Son offre gratuite comme ses forfaits payants se démarque de la compétition.

Offres gratuites

Plateforme Plan Abonnés maximum Prix/ mois Courriels envoyés beehiiv Démarrage 2 500 0$ Illimité MailerLite Gratuit 1 000 0$ 12 000 Mailchimp Gratuit 500 0$ 10 000 Ghost Départ 500 11$ Illimité ConvertKit Gratuit 300 0$ Illimité Klaviyo Gratuit 250 0$ 500

Offres payantes

Plateforme Plan Abonnés maximum Prix/ mois Courriels envoyés beehiiv Croissance 1 0000 49$ Illimité MailerLite Entreprise en croissance 1 0000 54$ Illimité Constant Contact Core 1 0000 80$ 240 000 Campaign Monitor Base 1 0000 89$ 50 000 Mailchimp Standard 1 0000 115$ 120 000 ConvertKit Créateur 1 0000 119$ Illimité Klaviyo Courriel 1 0000 150$ 100,000 Ghost Équipe 1 0000 174$ Illimité ActiveCampaign Lite 1 0000 174$ Illimité

Il existe une panoplie de bonne pratique à suivre afin de tirer le maximum de votre infolettre. Il est conseillé d’utiliser un système de confirmation par courriel ou dispositif CAPTCHA pour éviter les inscriptions non humaines. Faciliter au maximum le système d’inscription et si vous en êtes capable segmenter vos abonnés par intérêt. Évidemment, l’esthétique et l’expérience utilisateur sont très importantes. Comme la plupart des infolettres sont consommées sur un cellulaire, n’oubliez pas de penser la vôtre en mobile d’abord. Enfin, en offrant des informations pertinentes et exclusives à vos abonnés, vous favoriserez leur engagement.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.